Maribel Guardia con tejana y cinturita festeja Fiestas Patrias

Maribel Guardia vuelve a dejar a sus seguidores con la boca abierta, pues la mujer apareció como a sus fans le gusta verla con una sexy tejana y presumiendo la cintura de veinteañera que se carga, pues como todos saben su cuerpo ha sido considerado de los más envidiados.

En la foto que cuenta con más de 72 mil likes se puede ver a la costarricense con un ajustado pantalón de mezclilla, su tejana y una chaqueta de cuero con la cual es muy común verla en sus conciertos, pues no es un secreto que Guardia quiera verse de impacto.

Mientras tanto sus fans y amigos del espectáculo no perdieron la oportunidad para comentar la foto, ya que no hay publicación de Maribel Guardia que no se llene de elogios en tan poco tiempo mucho menos cuando enseña más piel.

"Que bárbara Maribel....Siempre en guapísima!", "Que abdomen!! Un minuto de silencio para todas mis esperanzas muertas de verme así", "Como me gustaría ser caballo para estar contigo mami", le escribieron a Maribel.

Por si fuera poco otro de los títulos que se ganó Maribel en el mundo del espectáculo fue haberse convertido en la abuela más sexy gracias a su hijo Julián Figueroa, quien le dio a su primer nieto de quien está completamente enamorada.

"Pues no la más bella, ni la más sexy para la más feliz si porque me encanta mi nieto, lo disfruto muchísimo me saca una sonrisa una alegría no es un caramelo el mocoso yo creo que saca lo mejor de mi, mis mejores sonrisas es un amor auténtico sabes que me sale del alma...", dijo Maribel en una reciente entrevista.

Cabe mencionar que la también actriz se presentó el día de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ofreció tremendo show y agradeció el cariño que siempre le ha brindado el público.