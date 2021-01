Maribel Guardia con traje de ejecutiva desata pecados en redes

Maribel Guardia de 61 años de edad y originaria de Costa Rica vuelve a causar revuelo en Instagram, pues se puso un traje de ejecutiva con el cual desató pensamientos pecadores entre sus millones de fans, quienes le escribieron de todo a la actriz por su outfit con el cual se miraba increíble, empezado por el cuerpazo que se le marca.

El traje de Maribel Guardia era de una sola pieza y es en color negro con blanco, con algunos detalles con en los hombros con el cual le da más personalidad a la también cantante considerada una diosa debido a la edad que tiene y lo guapa que se ve, pues muchas chicas desearían tener el cuerpazo de la artista quien desde hace tiempo se cuida.

"Maribel, cuando escribes un libro de belleza? Se vendería como pan caliente!!", "Te amo Maribel soy tu fan me encantas me gustas mucho tus fotos tus películas tus vídeos ojalá pudiera conocerte", "Elegante como siempre saludos desde nicaragua maribelguardia", "Pero que bellas estás esa mujer dios mío dios te bendiga preciosa", le escriben a Maribel Guardia.

Como era de esperarse en la foto de Maribel Guardia la cual alcanzó más de 33 mil no pudo evitar escribir una frase motivadora, pues a la bella artista le encanta compartir cosas positivas con sus seguidores quienes la admiran por eso, porque es una mujer muy positiva en todo lo que hace y que la polémica no es parte de su vida.

"Que adonde estés Dios te guíe, adonde vayas Dios te acompañe, en lo que hagas Dios te ilumine . Y en todo momento Dios te bendiga. #look", escribió Maribel Guardia en su foto del viernes con la cual deja en claro que no solo es una mujer que se sabe vestir bien, sino que tiene mucha fe en todo lo que hace y lo mismo se lo desea a sus fans.

Otra de las cosas por las que Maribel Guardia es considerada una verdadera leyenda es cuando se pone hacer ejercicio, pues ella le da con todo al entrenamiento, pero no lo hace sin ponerse su ropa de entrenamiento con la cual se le ve tremenda figura, empezando con su cintura, pero eso no es todo ver la piel de su cara es impactante, pues no refleja signos de la edad.

Maribel Guardia también se ha ganado el respeto de sus fans, pues a diferenciar de otros artistas, ella nunca se ha metido en problemas y cuando lo hace de manera muy sofisticada, ella trata de arreglar las cosas, pues ante todo siempre trata de ser una dama en sus declaraciones, en especial cuando hay cámaras presentes, pues también es muy cuidadosa en todo lo que dice.

Para quienes no lo saben Maribel Guardia tiene en su propio hogar un gimnasio muy bien equipado y en una pared hay varias portadas de revistas en las cuales Maribel Guardia ha posado como una diosa, pero tiene dichas imágenes para no perder su objetivo verse como un verdadero mujerón, lo cual ha logrado con el paso de los años, ya que la cintura que se carga es el sueño de todas sus fans, pues desean verse como ella cuando lleguen a esa edad.

Cabe mencionar que Maribel Guardia se considera una mujer bendecida, esto después de haber nacido su nieto José Julián quien es uno de los grandes amores del artista que lo consiente en todo, además este pequeño la llena de energía, pues es lo que ha dicho en algunas entrevistas.