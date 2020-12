Maribel Guardia con traje mitad de leopardo incendia las redes

Maribel Guardia de 61 años de edad causa tremenda emoción cada que se pone un outfit de ensueño, prueba de ello fue el traje de mitad de leopardo que se puso en redes sociales para promocionarlo, pues la actriz se ha convertido en la modelo de varias tiendas de ropa en linea que les gusta como se le ven los diseños a la guapa mujer.

Resulta que Maribel Guardia se puso un traje el cual tenía dos vistas, es decir una en color negro y otra de leopardo, por lo que dicha actriz causó euforia total, pues se miraba elegante, pero también con un lado salvaje debido al diseño animal print que portó la mujer originaria de Costa Rica, quien ha dado cátedra de moda desde hace varios años.

Y es que a millones de fans y colegas del espectáculo, le han dicho a Maribel Guardia que son pocas las mujeres que tienen ese cuerpazo a su edad, además de portar con tanta elegancia dicho vestuario el cual es considerado como el indicado para estas fiestas navideñas debido al frío que hace en estos momentos en la Ciudad de México.

Por si fuera poco los peinados que se hace Maribel Guardia son únicos, pues son pocas las mujeres que logran verse como una reina de belleza, incluso la artista logró convertirse en la abuela más guapa de México pues su hijo Julián Figueroa le dio un nieto, el pequeño José Julián, quien es su adoración total.

Otra de las cosas por las que Maribel Guardia es considerada una diosa en toda la extensión de la palabra, es porque tiene un cutis libre de arrugas, ya que la mujer lejos de tener líneas de expresión se ve como toda una jovencita que ha sabido ganarle al tiempo, por lo que siempre se llena de elogios por sus millones de fans.

"Buenos días, Maribel que tengas un lindo día bendiciones, te vez espectacular!", "Mis respetos para usted doña Maribel", "Hermosa acabo de hacer mis ejercicios matutinos, @maribelguardia no sabes como envidio tener tu gym en casa saludos", "Todo lo q que quieran genética lo que sea, pero a mirada la caminada no engaña la edad", "Preciosa hermosa saludos que tengas una feliz Navidad fuera un regalo de Dios y muy Lindo si usted me tomara en consideración", le escribieron a Maribel Guardia en redes por el bello traje que compartió.

Marible Guardia con sun traje de leopardo desató la locura/Instagram

Maribel Guardia también ha tratado de convertirse en una mujer sabia y llenas de reflexiones como las que comparte en redes, donde trata de que sus fans se sientan con pensamientos positivos, pues le gusta que se sientan alegres al igual que ella, pues quiere que todo su alrededor fluya de manera positiva, lejos de escándalos los cuales trata de evitar en todo momento la artista, pues ella solo quiere ser conocida por su talento.

Ama tus logros por más pequeños que sean y admira lo de los demás, porque puedes aprender de ellos. #buendia #quedateencasa #lookofthedayme, escribió Maribel Guardia en la publicación de su traje de leopardo con el cual se miraba como una verdadera diva por el imponente diseño.

Pero muchos se preguntan como le hace la artista para lograr eso y es por medio de su familia, pues la famosa siempre ha tenido como base principal de sus éxitos el como es en su hogar, un ejemplo es el matrimonio que tiene con Marco Chacón, con quien la guapa mujer está desde 2010 y ambos son considerados la pareja perfecta, pues siempre se han tratado como amor.