Maribel Guardia con vestido artesanal negro como toda una reina

Maribel Guardia de 61 años de edad, se ha convertido en modelo de varias tiendas de ropa, pues como saben de la tremenda popularidad y cuerpazo de la artista de inmediato la buscan para que luzca las prendas que ofrecen a sus clientes por lo que hace unas horas lució un vestido artesanal de impacto.

Resulta que Maribel Guardia, también sabe muy bien que elegir para darle publicidad, pues es bien sabido que la actriz es muy especial con los outfits que se pone, es por eso que eligió un vestido artesanal en color negro, el cual se le ve increíble a la mujer originaria de Costa Rica, pues parecía toda una reina, además lo combinó con el peinado y los accesorios adecuados.

En la foto que subió Maribel Guardia a su Instagram, alcanzó más de 48 mil likes y sus fans le dijeron que se miraba muy linda, por si fuera poco sus fans le hicieron saber a la artista que no perdía el porte para nada pues todo lo que se pone se le ve muy bien, ya que no a cualquier mujer de 61 se le ven los outfit de la misma manera que Maribel Guardia y se lo hacen saber sus fans todos los días.

El vestido de Maribel Guardia era largo en su totalidad, por lo que el encaje que tenía era desde la parte de arriba hasta abajo, mientras que un cinturón negro con la hevilla dorada hizo que resaltara el diseño en su totalidad, incluso se puso unos aretes muy coquetos con los que se miraba demasiado bella la artista, y su rostro radiante como siempre.

Para quienes se preguntan como le hace Maribel Guardia para tener ese cuerpazo muchos le han dicho que es genética, mientras que otros están seguros de la disciplina que tiene la artista cuando hace ejercicio, además de una alimentación balanceada, pues pocas mujeres tienen el habito que Maribel Guardia ha logrado desde hace años, es por eso que la admiran demasiado.

Maribel Guardia siempre ha dicho que todas las mañanas se toma su jugo de limón con bicarbonato para tener un abdomen de acero, además come muy pocos carbohidratos es decir tortilla y pan, en cuanto a las proteínas le encanta comer todo tipo de pescado, pues este hace que tenga una piel radiante en todo momento,

Recordemos que Maribel Guardia pocas veces está en problemas, pero cuando lo está causa revuelo, prueba de ello fue cuando la también cantante intentó defender en un momento a Eleazar Gómez quien golpeó a su novia por negarse a aceptar una propuesta de matrimonio, por lo que la artista recibió todo tipo de criticas en redes sociales, por lo que de inmediato se retractó.

Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia y la convivencia que he tenido con él", dijo Maribel Guardia después de haber sido criticada por los internautas.