Maribel Guardia con vestido carmesí deslumbra en la chimenea de su casa

Maribel Guardia de 61 años de edad celebró el viernes pasado con un vestido rojo carmesí, con el cual no solamente se le miraba un cuerpazo a la actriz quien es originaria de Costa Rica, sino que derrochó elegancia absoluta con el outfir con el cual logró miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo.

Y es que cualquier vestido que se ponga la ex conductora de Muévete, es motivo de elogios o piropos, ya que Maribel Guardia se ve como una verdadera diosa a la hora ponerse estos outfits, los cuales van desde muy pegaditos, hasta muy coloridos, pues los colores intensos son de los favoritos de la también cantante.

En la foto se puede ver a Maribel Guardia en pose muy coqueta y recargada en una chimenea, al parecer de su casa, mientras que las zapatillas que porta son en color beige semi abiertos, con las cuales también da cátedra de como se debe portar un calzado perfecto para combinar este tipo de vestidos tan llamativos.

Para quienes no lo saben Maribel Guardia se ha convertido en un icono de moda desde hace tiempo, pues es de las pocas artistas que logra verse tan impactante con la ropa, incluso se ha dicho anteriormente que Maribel Guardia se ha convertido en la modelo de varias tiendas en linea, pues les gusta como modela los diseños.

"Que mujer tan más hermosa te ves espectacular, te mando muchos besotes bendiciones desde Tijuana", "i amor eres todo un encanta Qué hermosa te ves me dejas sin aliento! Te amo", "Hermosisima mujer. Me encanta como luces tus tacones. Súper elegante. (yo me caería) Bendiciones", le escribieron a Maribel Guardia por la foto con el vestido carmesí tan bello.

Una de las cosas que siempre ha favorecido los looks de Maribel Guardia, es su cabellera en color negro, pues ese color hace que las prendas resalten más en la artista, quien ya es una experta en belleza, pues no hay outfit que no se haya probado la guapa mujer que se sigue manteniendo demasiado joven.

Otra de las razones por las que Maribel Guardia es tan admirada, ha sido porque siempre ha conservado la belleza y juventud que se carga, pues nadie logra entender como le hace Maribel Guardia para seguirse viendo de veinte años, pues en el rostro de la famosa es muy común ver una piel tersa sin nada de arrugas, aunque ella ha revelado como le hace.

Comer saludable y hacer ejercicio es parte de la vida diaria de Maribel Guardia, quien es símbolo de belleza, pero los famosos haters no se la creen y le han dicho a la también ex pareja de Joan Sebastian, que ha recurrido al bisturí para verse tan joven, pero ella lejos de ponerle atención a lo que dicen sus detractores trata de seguir adelante.

Maribel Guardia además de ser sinónimo de belleza también lo es de calidad humana, pues para sus fans y colegas del espectáculo, es una mujer humilde que lo expresa de diversas maneras, pues la actriz sabe que con los pies sobre la tierra y llevarse bien con los de su alrededor, llegará mucho más lejos.

Cabe mencionar que una de las épocas favoritas de Maribel Guardia sin duda alguna es la Navidad, pues cuando entró el mes de diciembre ella muy feliz se puso a bailar, pues le gustan mucho estas fechas las cuales considera importantes por la unión familiar, en especial la de los suyos, pues la etapa que más está disfrutando en estos momentos es la de ser abuela del pequeño José Julián quien la hace muy feliz.