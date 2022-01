Maribel Guardia con vestido color vino un agasajo de belleza madura

Maribel Guardia de 62 años de edad una vez más dio esa cátedra de moda que todos conocen al posar con un vestido color vino con el cual se ve como una verdadera diosa y es que dicho diseño le quedó como anillo al dedo a la guapa mujer quien siempre ha sabido vestir muy bien.

Fue un vestido totalmente largo con mangas caídas y la espalda descubierta con el cual Maribel Guardia se miraba impecable, además este color es uno de los tantos que le han favorecido al máximo a la actriz costarricense quien siempre trata de elegir los tonos más extravagantes para robar la atención de sus seguidores.

"Nunca le des explicaciones a tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las creen . OSCAR WILDE . #look", escriben los fans en la foto de la artista quien también sabe posar muy bien, ya que se dejó ver de a lado para que sus seguidores pudieran contemplar al máximo la forma del outfit que está muy especial para este invierno que aún no acaba.

"Hola Maribel!! ¡Estas Bella!! Tu vestimenta roja, la luces estupenda,mucha pasión y amor!!Feliz Noche!!Abrazos", "Hola feliz día para tí siempre tan elegante con tan provocativa forma de vestir con la prestancia dé una hermosa reina", "Tienes toda la razón preciosa, que tengas una feliz noche", le escriben en la foto.

En cuanto al peinado de la también cantante usó su ya famoso fleco el cual se ha convertido en su sello desde hace años, mientras que unos aretes color cereza hicieron juego con todo el diseño que portó con orgullo y es que le encanta ser la modelo de las tiendas de ropa quienes están fascinados por como luce cada pieza.

Para quienes no lo saben desde mucho antes de la pandemia, la artista se ha dedicado al modelaje y le ha ido muy bien, pues se luce al máximo ya sea con vestido sencillo, hasta palazzos veraniegos los cuales le quedan como las diosas.

Cabe mencionar que la artista también es considerada una mujer muy trabajadora, pues si no la vemos en la televisión ella de inmediato se pone hacer contenido para su canal de YouTube.

