Maribel Guardia confiesa cómo murió su verdadera madre

Maribel Guardia es considerado por muchos como una de las mujeres más guapas del espectáculo y es que conserva una belleza impecable a sus 60 años de edad, pero muchos se preguntarán si heredó los genes de su madre, aunque lo que pocos saben, es que ella ya murió hace muchos años.

En una entrevista para el Diario Basta, la costarricense reveló como fue su infancia a lado de la mujer que le dio la vida y cómo fue que murió ya que la actriz pocas veces habla de ese momento con sus fieles seguidores.

Fue una brevedad su vida y mi vida, pero eternamente grabada en mi corazón a mi mamá le dio cáncer le dio le leucemia y murió en seis meses..." dijo Maribel Guardia en una entrevista.

Por si fuera poco la también cantante dijo que el poco tiempo que estuvo con su madre fueron momentos inolvidables y de pura alegría pues siempre fue una mujer protectora con ella.

"Mi mamá fue una persona muy mágica para mi fijate que los nueve años que la tuve la recuerdo como un ángel que pasó por mi vida porque era alcahueta yo no comía era un flaquilla que no había manera de que comiera y entonces me decía que si quería comer yo le decía que me diera en el techo y agarraba una escalera y me sentaba en el techo y me daba de comer..., dijo Maribel en la entrevista.

Por si fuera poco la actriz se ha refugiado en la señora Vilma Chacón a quien a presumido constantemente en sus redes sociales y el día de hoy está cumpliendo años por lo que sus fans felicitaron a la señora.

"Parecen hermanas. Felicidades a tu señora madre", "Es la mas grande vendision que la acompaña verdad", le escribieron a la festejada por su cumpleaños.

