Maribel Guardia confiesa que creía que moriría tras enfermarse de Covid-19

México.- La cantante y actriz costarricense Maribel Guardia encendió las alarmas entre su público tras revelar que se había contagiado por segunda ocasión de Covid-19, motivos por los que se alejó algún tiempo del trabajo y se aíslo para recuperarse, sin embargo, sorprendió al revelar que creía que moriría.

Durante una entrevista con Venga la alegría, Maribel confesó que moriría tras contagiarse de Covid-19. "Sí, me voy a morir", externó. La estrella explicó que haber contraído la enfermedad la puso a pensar sobre lo frágil que es la vida y hasta explicó que ya está considerando en hacer su testamento para que no haya problemas en el futuro.

Consciente de que algún día llegará el momento, la actriz y cantante señaló que es un tema que busca resolver a la brevedad, evitando así cualquier problema que pudiera tener lugar en el futuro. "Me voy a morir, entonces vamos a poner las cosas en orden", aseveró.

"Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden", compartió Guardia durante la entrevista.

Afortunadamente, Maribel Guardia salió adelante de la Covid-19 y no tuvo complicaciones con la enfermedad por lo que ha retomado su rutina habitual de ejercicio, trabajo y dieta, para seguir siendo una mujer muy saludable, lo que por años la ha caracterizado.

A través de sus últimas publicaciones en Instagram, la querida Maribel, de 62 años de edad, ha revelado que ha vuelto a hacer ejercicio para seguir manteniéndose en forma y ha sorprendido al lucir más hermosa que nunca, presumiendo una figura de impacto y muy bien trabajada.

