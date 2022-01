Maribel Guardia da positivo a Covid-19 por segunda ocasión, confirman sus compañeros de "El Tenorio"

La hermosa y escultural actriz Maribel Guardia se volvió a contagiar de Covid-19. Este fin de semana estuvo ausente en las funciones de "El Tenorio cómico", obra de teatro que protagoniza y donde interpreta el personaje de "Doña Inés"; fue reemplazada por la comediante Liliana Arriaga "La Chupitos". Ante esto, varios de sus compañeros dieron a conocer que la también cantante había dado positivo al virus SARS-CoV-2.

En una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, el comediante Germán Ortega (uno de Los Mascabrothers), manifestó haber hablado por teléfono con Maribel Guardia, quien le aseguró sentirse muy bien.

Que se consienta esta semana, que se relaje porque es una mujer que trabaja demasiado y le diría: 'Maribel, manita, aquí cuidamos la obra, aquí está tu lugar'.

Por su parte el actor Ariel Miramontes, conocido por su personaje de "Albertano", dijo que en esta ocasión la enfermedad, no le dio tan fuerte a la mamá de Julián Figueroa, pero sí afectó sus cuerdas bucofaríngeas y tiene un poco de tos, "sí se oía que estaba sorbiendo tantito moco, pero de ahí en fuera no le dio calentura, ni nada de eso".

Afortunadamente, Maribel Guardia de 62 años de edad y originaria de Costa Rica, cuenta con su esquema completo de vacunación contra el Covid-19. Hasta el momento, no ha comentado nada sobre su segundo contagio.

"A Maribel le mandamos todos los buenos deseos para que se recupere pronto", manifestó Eduardo España ante las cámaras del show de televisión antes mencionado.

Cabe recordar que a fines de diciembre pasado, la esposa del abogado Marco Chacón, publicó en sus redes sociales un video donde mostró el momento cuando fue vacunada, invitando a sus seguidores a hacer lo mismo.

Así vivió Maribel Guardia su primer contagio de Covid-19

Hace más de un año, la actriz de telenovelas dio positivo, al igual que su esposo Marco. Se contagió al cuidarla, pues no quiso dejarla sola durante su aislamiento.

La bella dama tuvo escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, pero su esposo fue quien tuvo complicaciones más fuertes: "sufrió contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitaba, estaba deshidratado, encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida".

En aquel momento, Maribel Guardia externó: "¡es un demonio! (el Covid-19) Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean, este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder".

Llegó un momento cuando le pidió a su cónyuge e hijo, traer un abogado para realizar su testamento, ya que pensó que iba a morir. "Me asusté mucho cuando me dio Covid, le dije a Julián y Marco: 'tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir', pensé que iba a empeorar con los días".