Maribel Guardia de short licra imparable desde el lujoso gimnasio de su casa

Maribel Guardia de 62 años de edad de nueva cuenta puso a temblar a sus fieles fans y en esta ocasión fue por haberse puesto un short licra muy ajustado con el cual deja en claro que es la mujer más fitness del mundo del espectáculo, pues claramente está haciendo ejercicio.

Y es que Maribel Guardia tiene un gimnasio super equipado en su casa, por lo que no hay día en que no le diga que no al ejercicio, prueba de ello son los resultados de su cuerpo, donde se le puede ver con un abdomen de acero, cintura pequeña y piel bien tonificada, aunque su alimentación tiene mucho que ver.

Fue un conjunto deportivo en color azul con negro de material tipo licra con el cual la actriz costarricense llamó la atención de sus seguidores, además la pose que usó para la foto también causó revuelo, pues al aparecer con sus brazos hacia arriba se puede apreciar una cintura mucho más pequeña, además se muestra de lado, lo que da con mayor facilidad esa ilusión óptica.

Además, Maribel Guardia tiene una mancuerna en sus manos como si estuviera haciendo copa de dos manos para fortalecer su tricep, aunque pudo haber trabajado otra parte del cuerpo, el punto es que se ve de impacto en la foto y más con esa ropa deportiva tan llamativa.

"Le digo que usted sube estas semejantes fotos justo cuando ando comiendo como si no hubiera un mañana jajjaa", "Bella eres una muñeca tán deliciosa te mando un beso", "Amen igual para usted y todas sus familia Maribel mis respecto y saludos desde república dominicana", "Que guapa estáas Maribel que tengas buenas noches como estás que descanses", le escriben a la artista.

Hay que mencionar que la ex de Joan Sebastian no es pura belleza como todos piensan, pues la famosa se la pasa trabajando, ya sea en telenovelas u obras de teatro siempre se le ve muy activa, pues desde muy jovencita ha trabajado demasiado, por lo que ya se acostumbró a ese estilo de vida.

Cabe mencionar que el proyecto más reciente que tiene en la pantalla chica es en la continuación de Corona de Lágrimas a lado de Victoria Ruffo.

