Maribel Guardia debería estar halagada por compararla con "Mumm-Ra, el inmortal", dice José Luis Reséndez

"Como me vez te verás...si te va bien", le advirtió Maribel Guardia a José Luis Reséndez, luego de que se burlara de la edad de la cantante y actriz originaria de Costa Rica. En sus redes sociales el actor mexicano comparó a la esposa del abogado Marco Chacón con "Mumm-Ra, el inmortal", personaje de la serie animada los "Thundercats".

En un encuentro que Maribel Guardia tuvo con varios periodistas de espectáculos en el aeropuerto de la Ciudad de México, habló al respecto señalando que ser una mujer que tiene la edad que tiene (61 años), "el Covid no me llevó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera, estoy muy contenta y agradecida con Dios de los años que tengo".

Además de manifestar no saber quién era José Luis Reséndez, le mandó este mensaje: "como me vez te verás...si te va bien, porque los años no tratan a todo el mundo bien". En varias ocasiones la mamá del cantante Julián Figueroa, ha recibido burlas por su edad, pero ella ha sabido responderles a todas estas personas de la mejor manera, sin caer en las ofensas y los insultos.

Ante esto el actor originario de Monterrey, Nuevo León, quien interpretó en el 2014 a "El Teca" Martínez en la telenovela "Señora Acero" de Telemundo, llevó a cabo un live en su perfil de Instagram, donde aseguró que Maribel Guardia debería sentirse halagada por haberla comparada con "Mumm-Ra, el inmortal" de los "Thundercats". (Así vivió Maribel Guardia su contagio de Covid-19: entre lágrimas, oraciones y pensando en morir).

¿Quién es "Mumm-Ra, el inmortal"? Es un supervillano y el principal antagonista de ThunderCats; es un hechicero malvado no muerto vinculado a la servidumbre de cuatro entidades malignas y divinas conocidas como los Antiguos Espíritus del Mal.

José Luis Reséndez, ganador de Míster Mundo 2003, mencionó que todo su respeto a ella como mujer, independiente que su forma de pensar a lo que ella hace sea distinto. Contó que anteriormente dijo que todas las mujeres querían ser inmortales y se le ocurrió hacer una comparación con este personaje de la caricatura de la cual es fan desde niño.

Decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz, bueno, no sé qué es, actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia.

"Y es donde yo decía que ya querían todas ser como 'Mumm-Ra, el inmortal', pero bueno, no era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero 'Mumm-Ra' cuando invoca los poderes del inframundo, dice: 'quiero transformarme Mumm-Ra, el inmortal', y se saca unos pechotes, así, lleno de calostro, cuadritos, se pone bien mamado, como ella comprenderá, ¡oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico".

José Luis Reséndez tuvo su debut actoral en el 2001 en la telenovela de Televisa "Amigas y rivales", melodrama juvenil protagonizado por Michelle Vieth, Angélica Vale, Ludwika Paleta y Adamari López.

El actor también manifestó en su transmisión en vivo, su opinión sobre cómo las televisoras usan a las mujeres como símbolo sexuales. "No me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual, que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar, porque venden más carne que talento y con todo respeto no le falté el respeto a nadie, simplemente di mi opinión y todos tenemos opiniones diferentes".