Maribel Guardia defiende a Livia Brito y ahora tampoco la quieren en México

Maribel Guardia decidió salir en defensa de Livia Brito, después de que la actriz fuera acusada por un fotógrafo que la acusó de haberlo golpeado cuando le sacó unas fotos mientras se encontraba en la playa con su novio, por lo que tuvo que pedirle disculpas, es por eso que la mujer de 61 años decidió salir en defensa de la cubana, quien ha sido ferozmente criticada por los internautas, pues la quieren fuera de México, por lo que ella los puso en su lugar.

"Lidia está pasando ahorita por un momento muy difícil, yo sé que pues la gente le da la espalda, pero yo no porque le tengo cariño y cuando sucedió esto ella había recibido amenazas de secuestro de su familia estaba muy nerviosa, no reaccionó de la mejor manera pero es humano, no reaccionó de la mejor manera, pero es humano, tú no sabes cuándo alguien te está persiguiendo, como puede reaccionar, tu no sabes si es que te pueden reaccionar o tras que van a mí me ha pasado que me han asaltado muchas veces y entonces uno entra en estado de pánico cuando alguien te está siguiendo, no justifica lo que hizo, pero es muy humano lo que le pasó", dijo Maribel Guardia para Ventaneando.

"También como no es mexicana defiende a aquella las 2 que le caigan", "Ni usar cubre bocas sabe claro defiende a la mustia son de la misma calaña. Viven del mexicano pero hablan de el", "Que se vayan juntas, cada cual a su país de origen", "Abuela dedícate a cuidar a tu nieto y agradezcan como extranjeras que México les tendió la mano.", "Extranjera apoyando a extranjera. ¡Los Mexicanos apoyaremos al Mexicano! El estaba haciendo su trabajo y resultó herido, además le robaron sus cosas y lo querían dejar como mentiroso, de no ser porque hay video la Livia iba a estar como si nada", le escribieron a Maribel Guardia.

Livia Brito había negado que ella y su novio golpearon al paparazzi, pero varios testigos dieron a conocer las pruebas de que sí lo hizo, incluso se ve un video del zafarrancho que cometió la cubana, por lo que no le quedó de otra más que aceptar sus actos, es por eso que tuvo que pedir perdón por medio de un comunicado, por lo que muchos se molestaron con Maribel oro querer defenderla.

"Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente, lo siento mucho y me arrepiento profundamente...", dijo Livia Brito cuando se disculpó.

Para los que no saben Livia Brito es una de las mujeres más populares de la pantalla chica, por lo que le han dado varios protagónicos en las telenovelas, pero está vez las cosas podrían cambiar, pues se rumora que Livia Brito podría tener problemas en su carrera, pues ni pedir disculpas la ha ayudado del todo, y esto después de que en un principio había negado las cosas.

Recordemos que Maribel Guardia presumió hace poco su gran amistad con Livia Brito festejando su cumpleaños, por lo que decidió mandarle un bello mensaje por su cumpleaños y es que si hay algo que tiene la también cantante es ser muy cálida con sus colegas del medio.

#felizcumpleaños a mi Preciosa @liviabritopes Que Dios siga bendiciendo tu vida, que sigas siendo trabajadora, buena hija y el ser humano tan hermoso que eres. Te quiero, mientras tanto Livia Brito le correspondió el mensaje a Maribel Guardia de la mejor manera, pues ambas mujeres se llevan bien en el polémico medio de la farándula en el que está metidas.

"Holaaaa Maribella!!!! Muchísimas gracias hermosa, Dios te colme de bendiciones y gracias gracias siempre por darme Yam buenos consejos. Te quiero y te admiro mucho", le escribió Livia Brito a Maribel Guardia por el mensaje de felicitaciones que le mandó vía Instagram.

Cabe mencionar que pocas veces Maribel Guardia se mete en problemas, pero esta vez fue una excepción, ya que sintió que Livia Brito estaba siendo juzgada de una manera muy fuerte, aún después de haber perdido perdón en redes sociales.

