Maribel Guardia defiende a la India María de acusaciones de racismo

México.- El pasado martes 20 de octubre se vivió con gran emoción el quinto episodio de la competencia en línea de Drag Queens, "La Más Draga", una producción mexicana que está transmitiendo su tercera temporada con estrellas de lujo, un jurado espectacular y participantes que enaltecen esta cultura en nuestro país, sin embargo, el más reciente capítulo no fue del todo bueno, pues hubo ciertas diferencias entre los jueces.

Fue la bellísima Maribel Guardia quien estuvo de invitada el día de ayer en el reality show de talentos y todos estuvieron muy emocionados de verla apoyando a la comunidad LGBT+, quienes la siguen y apoyan casi desde el inicio de su carrera artística en los medios de comunicación.

Justo el reto de esta semana fue el transformismo, donde todas las reinas participantes tuvieron que hacer una impecable imitación de artistas mexicanos. Personajes como Mario Moreno "Cantinflas", Irma Serrano "La Tigresa", Laura León "La Tesorito", Gloria Trevi y la India María de María Velasco, fueron los homenajeados durante el capítulo, pero este último fue el que desató gran polémica.

Regina Bronx dio vida al personaje de la India María en LMD3. Foto: Instagram

Fue Regina Bronx quien decidió hacer a este popular, carismático y recordado personaje, pero para el juez estelar, Johnny Carmona, no fue para nada la mejor opción, ya que señaló que para él fue muy incómodo ver esta "exageración de un pueblo originario en los años 80 cuando el público no era tan sensible a estos temas" y dijo:

Hacía mofa, exageración de un pueblo originario que en los 80 no estábamos tan sensibles respecto a este tema. Esto no debe demeritar el desempeño en el escenario; esto, simplemente dije 'a mí me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debimos haber superado esto hace mucho tiempo'", fueron las palabras de Carmona.

Ante el comentario emitido por el juez, Maribel Guardia decidió no quedarse callada y expresar su opinión sobre el tema, defendiendo al personaje que por muchos años interpretó la actriz María Velasco y aseguró que por muchos años representó a la comunidad indígena con un humor diferente, a tal grado, que en distintos países se creían que ella era parte del lugar por empatizar mucho con la India.

Maribel Guardia defiende a la India María de acusaciones de racismo. Foto: Instagram

Tras el episodio y lo sucedido con los jueces del programa, sus nombres se volvieron tendencia de inmediato, pues las redes sociales se volvieron un caos total al punto de abrir un debate entre los internautas, en donde todos estuvieron del lado de Maribel Guardia y su opinión sobre la India María.

Y Regina Bronx, sobre los comentarios de los jueces, no perdió la oportunidad de hablar sobre el tema y explicar por qué fue que eligió a hacer a la India María en este reto de imitación, que justamente fue una impecable presentación que le valió el primer lugar del episodio como "La Más Famosa".

Yo vengo del estado de Chihuahua, específicamente de mi pueblo que se llama Madera, Chihuahua. Ahí están arraigadas todas las culturas tarahumara y pima. Esto para mí es mi pueblo, es mi rancho. Yo lo hice con un cariño enorme desde el fondo de mi corazón y es mi infancia. Yo crecí con este tipo de personas y yo lo hice con todo cariño y respeto hacia mi pueblo", señaló Regina Bronx, participante de La Más Draga 3.

Estos fueron algunos de los comentarios: