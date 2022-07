Maribel Guardia defiende a su hijo Julián Figueroa asegura que no llega ebrio a trabajar

Maribel Guardia de 63 años de edad, como buena madre, no se anda con juegos cuando se trata de defender a su hijo Julián Figueroa de 27, pues comenzó a surgir el rumor de que llegó ebrio a las grabaciones de una telenovela donde hará su debut, asegurando no creer dichos chismes del joven.

Los Caminos del Amor es la nueva telenovela que hará Julián Figueroa a lado de un elenco de primera, la cual ya arrancó grabaciones, pero los chismes ya se hicieron presentes en la vida actoral del también hijo de Joan Sebestian, por lo que Maribel Guardia dio la cara por su hijo ante la prensa, pues fue cuestionada.

Pues no lo creo, fíjate que acaba de empezar una telenovela y Televisa no tiene tolerancia con esas cosas, digo a gente más famosa no le han soportado esas cosas, no creo que a Julián que apenas está empezando su carrera, dijo muy segura Maribel Guardia ante los chismes que acaban de surgir.

Otra de las cosas por las que Julián Figueroa ha dado de que hablar se debe por el distanciamiento que ha tenido con el resto de sus hermanos, esto a raíz de la pelea que hay por la herencia que dejó su padre cuando murió, pues han salido a la luz varios detalles sobre como se están arreglando las cosas y al parecer no han estado del todo bien, pues algunos herederos han dicho algunas cosas que no son del todo favorables.

"Julián es muy talentoso y no es alcohólico", "Porque quieren hacer ver cómo que Jose Manuel es el malo y este el bueno yo veo que el trabaja mucho y este muchacho siempre quiere quedar bien, le creo más a Jose Manuel, yo vi la entrevista nunca dijo que no le gusto", escriben las redes.

Cabe mencionar que pocas veces el también cantante se deja ver ante los medios, pero cuando lo hace siempre trata de ser lo más educado posible, ya que no le gusta meterse en líos y cuando está en uno de inmediato sale a dar la cara, aunque en esta ocasión fue su madre quien apareció.