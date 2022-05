Maribel Guardia deja al descubierto el paso de los años con un mal maquillaje

Maribel Guardia de 62 años de edad, podrá ser la mujer más perfecta del mundo del espectáculo, pero el exceso de filtros en sus fotos la delatan, como la vez que posó en una foto junto a su nuera Imelda, donde se puede ver que es evidente la manera en que se ve la imagen.

Y es que no se ocupó de un experto para notar como se ve el rostro de Maribel Guardia, pues los mismos internautas le empezaron a mandar mensajes de todo tipo donde le dicen que acepte su edad, pues les molesta que quiera engañarlos, por el contrario, le hicieron saber que debe sentirse orgullosa por su figura de diosa que ha sabido conservar muy bien.

"Eres hermosa, pero por favor al natural es mejor, no te hagas esas cosas que al final no le hace nada bien a nuestro cuerpo", "El filtro del video con la pestaña muy arriba", "orale, que te estás haciendo en el rostro, te pareces cada vez más a lin may, no mmmaaaaammmmsssss", "Perdón, pero a mí se me hace más llena de luz", escriben las redes al ver posar a la actriz de Costa Rica con su nuera.

Otra de las cosas que llaman la atención, pero de buena manera para esta guapa mujer, es la manera tan elegante en la que se viste, pues la famosa también es considerada la reina de la moda al posar con outfits espectaculares como vestidos, palazzos y hasta bañadores los cuales se le ven de alto impacto.

Por si fuera poco, esta bella mujer siempre da de que hablar por esa figura de Barbie que mantiene con ejercicio, además de una buena alimentación desde hace años, aunque muchos aseguran que se ve así por las cirugías estéticas, algo que siempre ha negado ante la prensa.

Actualmente, vemos a la también cantante muy enfocada en diversos proyectos como en la serie Albertano Contra los Mostros, donde comparte créditos con Olivia Collins, así como su participación en la segunda parte de Corona de Lágrimas a lado de su gran amiga Victoria Ruffo, con quien siempre se ha llevado de maravilla.

