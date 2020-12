México.- Todos saben que el sello personal de la querida Maribel Guardia es su larga cabellera oscura, la cual ha logrado mantener intacta pese al paso del tiempo y aunque a muchos les encanta, hubo una ocasión en que ella la dejó de lado para lucir un cabello corto sensacional que sin duda la hizo lucir mucho más joven de lo que ya luce.

Fue el pasado mes de octubre cuando la misma cantante, actriz y conductora de televisión costarricense impactó a todos al lucir el cabello corto, pues al parecer han sido nulas las veces en las que se ha dejado ver de esta forma, por lo que logró miles de elogios y positivos comentarios.

Como de costumbre, la conductora de 61 años de edad compartió la fotografía con un mensaje sobre la vida, "Feliz lunes. Ama con toda la fuerza de tu corazón y bendice a Dios por sentirlo", escribió al lado de la imagen en la que utilizó un body negro de una manga descubierta y un increíble pantalón blanco acampanado muy elegante.

Maribel Guardia deja de lado su cabello largo y luce un corte jovial. Foto: Instagram

Más de cien mil me gustas y comentarios como: "Te vez fabulosa", "Te vez Bella te queda bonito el pelo así", "Más bonita y más joven con su cabello así", "Maravillosa", "Que linda te vez Maribel", "Cuanta elegancia", "Muy bonito look tipo egipcio", "Que hermosa se ve mi Maribel, bendiciones bella", fueron los que le dejaron en la publicación sus seguidores.

En la imagen la podemos verla posando con los brazos abiertos y mirando hacia un lado, luciendo maravillosa y como ninguna otra mujer con más de 61 años de edad, demostrando que gracias al ejercicio, su rutina y buena alimentación se puede seguir luciendo espectacular pese a una avanzada edad.

Y es que ella misma se ha encargado de callar todas las críticas y dejar en claro que su cuerpo no es todo cirugía como muchos piensan, pues sólo ha recurrido a dos arreglos estéticos en toda su vida. Hace algunos años la conductora de televisión compartió una publicación de Facebook en la que habló sobre las operaciones a las que ha recurrido en su vida y sorprendió al revelar que sólo han sido dos.

"Una Reflexión sobre las cirugías: Ojalá todo fuera tan fácil en la vida como llenarse de plástico. Yo tengo 2 operaciones que nunca he negado, me afilaron la nariz, que por cierto, la prefiero como la tenía antes (para muestra una foto de niña), y después de dar a luz y amamantar a mi hijo me arreglé el busto", comentó en su cuenta de Facebook la costarricense.

"Hay mucha ignorancia sobre el tema de las cirugías; en verdad la gente piensa que puedes hacerte todo el cuerpo. Ni que fuera la mujer biónica, jaja. Conozco decenas de señoras que se han operado y han quedado peor de cómo eran", señaló.

La hermosa modelo aseguró que el cuerpo que tiene es resultado de un arduo trabajo con el ejercicio y las dietas, no de ayuda del bisturí como tanto se ha dicho, como muestra, Maribel compartió en aquella ocasión una fotografía de cuando era muy jovencita y comprobó que sus cambios han sido mínimos.

Así se veía Maribel Guardia cuando era una jovencita. Foto: Facebook

"Hay muchos mitos respecto de las cirugías; pero: ¿Cómo podrías ponerte unas caderas? ¿Cómo te pones unas piernas torneadas? ¿Cómo te pones una cintura chiquita? ¿Cómo te pones un talle largo? ¿Cómo cambias la armonía de tus medidas, el largo de tus piernas, tu estatura? ¿Cómo mantienes tu peso por años, sin cambios que estiren tu piel? En fin, hay cosas que sólo la naturaleza, la genética o una disciplina de vida pueden lograr", manifestó.

Finalmente, explicó que "en gustos se rompen géneros" y compartió: "Gracias a Dios tengo una figura que puedo mostrar sin problema en un fin de semana cómo este que fui a la playa. Pero eso no lo es todo; el alma y el corazón es lo que debemos nutrir. La hermosura interior sin lugar a dudas es la única que cuenta. Al final, la belleza radica en los ojos de quien mira, cada quien le da el valor que quiere, a lo que miran sus ojos. No hay una madre que vea feos a sus hijos. Que Dios los bendiga".