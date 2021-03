Maribel Guardia deja sin habla a sus fans con escote pronunciado en su vestido negro

México. La actriz y conductora de televisión Maribel Guardia deja sin habla a sus fans en Instagram al mostrarse en una nueva imagen en la que aparece luciendo un atuendo en color negro que le va de maravilla, pero el escote pronunciado que se le mira es el que ha hace verse especial.

Maribel Guardia, protagonista de telenovelas en Televisa como Serafín y Tú y yo, esta última al lado del cantautor Joan Sebastian, quien fue su expareja, provoca halagos de todo tipo luego de publicar la referida imagen en la que luce impactante, y es que cualquier vestido que se pone la hace verse única.

Foto de Instagram

Bella reina y sobre todo LIBRE", " Ya te dije que eres lo máximo amiga hermosa", "muñeca", "divina", "espectacular", "la más guapa de todas", "Hermosa y bella señora, lo que te pongas te queda al 100. Bendiciones", le escriben a Maribel algunos seguidores en Instagram.

Maribel Guardia cautiva diariamente a sus millones de fans con sus publicaciones en los que siempre luce hermosa, pero también escribe mensajes motivacionales como este: "Atrévete a caminar aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos", y en la imagen que coloca para acompañarlo luce bellísima con un sombrero.

Maribel sigue siendo "la envidia" de muchas mujeres de todas las edades, puesto que admiran su disciplina para mantener el cuerpo que tiene a sus 61 años de edad y que muchas jovencitas quisieran, y a decir verdad, a la señora Guardia le encanta hacer ejercicio y comer bien para mantenerlo así, pero en entrevistas ha confesado que más que nada luce de esa manera su anatomía por cuestiones de genética.

Y con sus publicaciones en redes siempre consigue miles de Me Gusta en cuanto las da a conocer, aunque en días recientes causó polémica con una que borró al instante y que ella misma habría eliminado, puesto que no la complació del todo. Quizá apareció "enseñando de más" , y aunque no se le ve "nada", tal vez se sintió incómoda con la prenda que posó y por eso decidió eliminarla de Instagram.

Foto de Instagram

Maribel ha hecho su carrera como actriz, conductora y cantante en México y se ha consolidado con el paso de los años. Recordemos que su debut en el cine se dio en 1981 en la película Como México no hay dos, al lado de Vicente Fernández, y desde entonces comenzó a figurar en más, logrando destacar en más de 40 del cine nacional y ha trabajado además con muchos de los grandes actores mexicanos, considerados "señores de la comedia", entre ellos Alfonso Zayas, César Bono, Luis de Alba, Rafael Inclán y el fallecido Alberto "Caballo" Rojas.

De hecho en YouTube circula la película Como México no hay dos, en la cual Maribel hizo su debut como actriz de cine en 1981 al lado de Vicente Fernández, y luce jovencita, puesto que tenía 22 años de edad cuando la filmó. En una escena pueden verse a Vicente y Maribel acompañados por los también actores Humberto Elizondo y el fallecido Héctor Suárez.

Y Maribel comenzó a llamar desde entonces la atención por su simpatía, belleza y gran cuerpo, por lo que no tardaron en llegar a su vida más oportunidades de actuar en otras películas. Ha tomado parte en decenas, entre las que se pueden mencionar Un hombre violento, La alacrana, El gato negro, Rey de los taxistas y Mujer de cabaret.

Y en la actualidad es una de las actrices más seguidas en las redes sociales, donde no deja de compartir videos e imágenes suyas en las que impacta con la gran figura que tiene, y además se ha colocado en el gusto del público como conductora al tomar parte en programas como Muévete, Sabadazo y Hoy.

