Maribel Guardia demuestra ser tan bella, como su mejor amiga y cómplice Lourdes Munguía

Maribel Guardia y Lourdes Munguía tienen una gran amistad, cuando comparten una fotografía juntas en redes sociales, causan gran furor entre sus miles de seguidores. Ambas demuestran a sus seguidores, que la edad no es un impedimento para lucir hermosas, radiantes y tener un cuerpazo. En un reciente post en su feed de Instagram, quien fuera esposa de Joan Sebastian, contó un poco del por qué Lourdes es una de sus mejores amigas:

Adoro estar contigo Lourdes Munguía ❤️ Tantos años juntas, siempre me haces reír con tu sentido del humor, tu gracia y tu alegría. ¿Ustedes tienen buenas amigas?

En la fotografía que publicó, Maribel Guardia muestra la belleza que tanto su amiga Lourdes Munguía como ella poseen. Ambas recibieron muchos halagos de parte de sus fans. "Par de hermosas", "se ven guapísimas", "hermosas damas", "bellas reinas", "hermosas las dos, por fuera y por dentro", "chuladas de mujer", "guapuras, son hermanas astrales, se parecen mucho, las quiero", "son preciosas y tienen algún parecido ❤️", "dos hermosas mujeres elegantes", "wow, pasen la receta, están iguales a cuando nací, ¿cómo le hacen?", y muchos comentarios más.

Lourdes Munguía tiene 59 años de edad y Maribel Guardia 61. Foto: Instagram @maribelguardia

La actriz de telenovelas Lourdes Munguía, quien anteriormente participó en el melodrama "Por amar sin ley", publicó en su cuenta personal de Instagram la misma fotografía que la mamá de Julián Figueroa. "Que rico compartir contigo amiga, te quiero de siempre", expresó. Asimismo se refirió a Maribel Guardia como su cómplice, hermana, su incondicional, como una mujer divertida, bella e inteligente.

En esta ocasión Maribel Guardia compartió lo hermosa que ambas son y anteriormente, Lourdes Munguía posteó una fotografía donde mostró que no solo son bellas, sino también dos damas en toda la extensión de la palabra, así como muy elegantes. "Con mi querida amiga pasando una tarde increíble. Amistad, amor, amigas por siempre, cómplices, consejeras y hermanas".

Foto: Instagram @lourdes.munguia

Maribel Guardia habla sobre la violencia de género

Por otra parte, la actriz quien obtuviera gran fama en la llamada época de "Las ficheras", causó controversia al defender a Eleazar Gómez, quien permanece en el Reclusorio Norte Preventivo de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada tras la golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela. A su salida de Televisa, Maribel Guardia fue abordada por varios medios de comunicación y al ser cuestionada sobre la situación del actor, ella respondió:

Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta creer que sucediera algo así.

Posteriormente Maribel Guardia fue criticada en redes sociales por su apoyo al actor Eleazar Gómez. Ante esto publicó un video en Instagram donde se retractó y reiteró que condena la violencia de género. "Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia y la convivencia que he tenido con él".

Maribel Guardia manifestó que fue terrible para ella ver las fotos de Stephanie Valenzuela, "me dolió muchísimo como mujer, hay que parar la violencia contra las mujeres, no podemos permitirlo, los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días, en caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos".