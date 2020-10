Maribel Guardia derrocha belleza y sensualidad con vestido pegadito a su cuerpo de quinceañera

México. La actriz y cantante Maribel Guardia derrocha belleza nuevamente ahora al mostrarse con un vestido pegadito a su cuerpo de quinceañera. Las imágenes se encuentran en el Tik Tok de El Gordo y la flaca, ya que la guapa Maribel participa en una sesión especial de fotos para dicho programa de espectáculos.

Maribel Guardia luce bellísima con un vestido de noche color pastel que le va bastante bien a su silueta y en las imágenes citadas se ve que en esta ocasión optó por llevar su pelo recogido, a manera de chongo, y como es de esperarse, su belleza salta a la vista.

Al parecer Maribel y las personas que coordinan la sesión de fotografías se encuentran en el interior de algún hotel en Miami, Florida, Estados Unidos, y entre ellos también puede verse a Marcho Chacón, el esposo de Maribel, quien porta un traje en color negro.

Maribel es una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo en México y además es muy querida tanto por el público como por medios de comunicación, quienes jamás tienen alguna queja de una mala conducta o desaire por parte de ella a los periodistas.

La guapa protagonista de telenovelas como Prisionera de amor y Serafín se distingue, además de su belleza, por su educación, y cuando algún medio de comunicación la descubre en los aeropuertos u otros lugares, de inmediato se le acercan para pedirle entrevistas y se las da sin poner "trabas".

Maribel del Rocío Fernández García es el nombre de la famosa y es originaria de San José, Costa Rica (1959) y además de actriz y cantante ha detacado como conductora de televisión. Inició su carrera como modelo participando en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978, cuando tenía 19 años de edad.

Y ese mismo año representó a su país natal en el concurso internacional Miss Universo celebradao en Acapulco, México, donde ganó el título de Miss fotogénica y tras su triunfo Televisa le da una beca para estudiar actuación. Según Wikipedia, en 1980 debuta en la obra de teatro Los caballeros de la mesa redonda.

Maribel consigue incursionar en el cine en 1981 en la película Como México no hay dos, al lado de Vicente Fernández, y a partir de entonces comienza a figurar en más producciones cinematográficas al lado de otros actors como Rafael Inclán, Alfonso Zayas, Valentín Trujillo y Alberto "Caballo" Rojas, estos dos últimos ya fallecidos.

Maribel siempre ha estado vigente en el mundo del espectáculo, ya que además de cine ha hecho teatro y televisión; entre otras de las telenovelas en que ha participado destacan Seducción, Muchachitas como tú, Niña de mi corazón, Corona de lágrimas, Muchacha italiana viene a casarse y más recientemente Te doy la vida.

Maribel es una señora de 61 años que no deja de sorprender al público, sobre todo a sus fans, ya que tiene un cuerpo espectacular y todo mundo hasta le dice que parece veinteañera. Siempre le ha gustado hacer ejercicio, comer saludable y en varias entrevistas ha confesado que las dietas no son lo suyo, así que por eso aún sorprende más, ya que muchos pensarán que vive de dieta en dieta y no es así.

Maribel lamentó la muerte de Alfredo Palacios

El pasado domingo 25 de octubre murió Alfredo Palacios, "El estilista de las estrellas", quien era amigo personal de Maribel desde muchos años atrás, y en declaraciones a la prensa en Ciudad de México habló de la gran amistad que tenía con él.

Quería mucho a Alfredo, era un amigo increíble. Me partió el corazón porque no me lo esperaba, era un hombre fuerte y tenía tantas ganas de vivir. Pero así es la vida, todos vamos para allá y ahí va a estar su gran amor que era su mamá", contó Maribel al llegar al velorio de Palacios.

Según reporte en distintos portales de noticias, Maribel confesó también que Palacios era como su hermano y lo conoció desde que llegó a México a concursar en Miss Universo, muchos años atrás.

Hace 10 días estuve con él en la casa, le llevé una gelatina que se comió con gran gusto, estuvimos chismeando, riéndonos. Él tenía tantos planes para vivir, pero bueno", señaló.

Y Maribel hizo público que la última voluntad de Alfredo era que lo sepultaran en Veracruz, su tierra natal, y así sucedió.