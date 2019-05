Maribel Guardia desata envidias por fotos de su cuerpazo

Maribel Guardia se encuentra festejando su cumpleaños número 60, por lo que festejó de la mejor manera, con una fotografía sin nada de ropa, pero lo que muchos no saben es que la actriz ha sido objeto de envidias.

Resulta que en más de una ocasión la costarricense se ha dejado ver en atrevidos bikinis con los cuales presume el cuerpazo de veinteañera que tiene, por lo que en más de una ocasión ha sido criticado por haters.

Un ejemplo de ello fue cuando la criticaron a principios de año cuando la también cantante posó con un bikini rosa, donde un salto fue perfecto para presumir que todo el cuerpo de la famosa está en orden.

Tras haber hecho la publicación internautas la tacharon de ridícul,a mientras que sus fieles seguidores la defendieron a capa y espada, desatando una pelea en su cuenta personal de Instagram.

"Que ridícula te vez a tu edad yo no haría esos osos".

"Con todo respeto ya quisieras estar así a esa edad".

Cabe mencionar que Maribel Guardia dijo en una entrevista que la formula para tener un cuerpo de envidia es entrenando todos los días y tener una buena alimentación, ya que considera que el cuerpo es el templo del alma.

"Fijate que tengo muy buena genética porque me gusta comer adoro la comida pero trato de ser sana, por ejemplo si me como un salmón, una ensalada, luego me como un chocolate, pero no como tortillas ni pan ni arroz...", dijo Maribel en Montse &Joe.