Maribel Guardia devastada ante la muerte del periodista Marco Castillo, su amigo durante 35 años

La cantante y actriz sinaloense Lorena Herrera también publicó un mensaje en memoria del fallecido periodista . En el post de Maribel Guardia escribió: "mi Marquito bello, ya no estás con nosotros físicamente, pero los recuerdos de tantos momentos vividos los llevamos en el corazón, te quiero para siempre".

La actriz de telenovelas manifestó que cuando Marco Castillo venía a la Ciudad de México, siempre se quedaba en su casa. "Estuviste conmigo en momentos felices y en mis momentos más tristes, gracias por todo el cariño y el amor que me diste, por apoyarme siempre en todo momento, buen viaje a la luz, gracias por todos los bellos recuerdos y las pato aventuras que dejas en mi corazón, te voy a extrañar amigo de mi alma".

Yo fui la primera entrevista que hacías, años después fuiste el único jefe de prensa que he tenido.

"Hoy te me adelantaste y te fuiste al cielo mi amado amigo dejando un vacío en mi corazón", expresó la esposa del abogado costarricense Marco Chacón y mamá del cantante Julián Figueroa , fruto de la relación amorosa que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian .

Francisco Inzunza

