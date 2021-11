Maribel Guardia en bikini de cristales y como diablita se convierte en la reina de Halloween

Maribel Guardia de 62 años de edad causó revuelo con su disfraz de Halloween y es que se puso un bikini de cristales, cuernos de diablita, además de unos pupilentes con los que se robó la atención de todos sus seguidores quienes quedaron fascinados con la belleza que lució pues su cuerpo se ve impecable.

Cuando hablamos de impecable dejamos en claro que la artista no le pide nada a nadie en cuestión de un cuerpo muy estético, pues no tiene rastro ni de arrugas, ni celulitis, pues desde hace años la actriz costarricense se ha sabido mantener como una verdadera veinteañera algo digno de admirar.

Regresando con el vídeo espectral y coqueto de Maribel Guardia a todos sus fans les fascinó la manera en como modela es decir decidió caminar de lo más coqueta hacia la cámara para desatar esa sensación extrema que se carga de belleza.

Además para quienes no lo saben a la también cantante siempre le ha gustado disfrazarse aunque no sea Halloween, ya que hemos visto sus obras de teatro donde siempre deslumbra con sus personajes ya sea de diosa azteca o de monja siempre lleva su imagen al límite algo que le fascina a sus fans.

Hasta el momento el vídeo de la famosa alcanzó más de 195 mil reproducciónes y los comentarios siguen cada vez más en aumento pues es una celebridad muy popular y querida en el mundo del espectáculo.

Con mucha chamba

Cabe mencionar que la pandemia no ha detenido los proyectos laborales de Maribel Guardia, pues ella ha seguido realizando obras, programas y hasta tener su propio espacio en su canal de YouTube donde ha tenido la oportunidad de invitar a amigos del medio de la farándula con quienes comparte anécdotas muy divertidas como Lourdes Munguía, con quién se lleva bien desde hace varios años.

Además la artista no solo es admirada por esa figura que tiene, sino por no enredarse con ningún chismes, pues ella quiere figurar en el medio por su talento y no por escándalos, es por eso que ha sido vista con mucho respeto no solo por sus fans, sino también por sus colegas.

Leer más: Tania Rincón deslumbra en bikini desde Puerto Vallarta por su pequeña cintura