Maribel Guardia en bikini enseña su trasero libre de celulitis

Maribel Guardia vuelve a causar gran impacto entre sus seguidores ya que apareció en bikini y de espaldas, mostrando el cuerpazo que se carga, pero más que su pequeña cintura fue su trasero el que acaparó la atención.

Pues la costarricense dejó en claro que las celulitis están lejos de aparecer en su cuerpo y es que Maribel tiene la piel de una jovencita prueba de ello son las fotos en las que aparece sin maquillaje o mostrando su abdomen de acero.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 120 mil likes y cientos de comentarios donde fans le dan a conocer la envidia que le tienen a la también cantante quien se ha convertido en un ejemplo a seguir para las mujeres que quieren ponerse en forma.

"Señora tan guapa! Mis respetos para usted. Es guapísima y yo quiero llegar a su edad tan guapa y con ese cuerpo", "A pesar de los años eres muy linda", le escribieron a Maribel varios de sus seguidores.

Recordemos que Maribel dijo en un programa de televisión que alimentándose bien y hacer ejercicio es la única forma en que se puede tener un cuerpo de diez.

"Mira yo creo que el cuerpo es el templo del alma y no lo digo de broma un cuerpo que te ha servido, que te ha llevado que te ha traído, te ha dado satisfacciones que has amado que has tocado óyeme...", expresó Maribel.

Por si fuera poco Maribel dijo abstenerse de comer cierto tipo de alimentos como pan, arroz, o tortilla además aseguró que el baile le ha servido demasiado pues es común verla en sus shows realizando saltos y movimientos muy sexys para mantener ese cuerpo que le ha dado gran popularidad en la pantalla chica desde hace varios años coronándola como una de las mujeres más atrevidas.