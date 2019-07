Maribel Guardia en bikini vuelve a opacar a las jóvenes

Maribel Guardia vuelve a dejar sin aliento a sus millones de seguidores, y es que la mujer más candente del espectáculo apareció con un bikini color rojo demostrando que tiene un cuerpo de envidia.

Con más de 95 mil likes y cientos de comentarios la costarricense generó un debate entre sus seguidores, pues no pueden entender como la actriz mantiene su figura como una jovencita de veinte años por lo que desató una gran locura.

"Es impresionante lo hermosa que estás! Que bárbara", "Voy a pegar esta foto en el Refri!! QUE BARBARIDAAAAD", "Sra deje de humillarnos", le escribieron sus fans.

Como todos saben Maribel acaba de alcanzar los 60 años de edad y lo festejó con un foto sin ropa, donde unas envolturas cubrieron sus partes íntimas por que sus fans pudieron apreciar su belleza más de cerca comprobado que no tiene ninguna cirugía estética, como le han dicho algunos haters.

Por si fuera poco Maribel ha dicho en reiteradas ocasiones que la clave para tener un cuerpazo de diez es respetando su cuerpo con un buen ejercicio y buena alimentación rutina que ha hecho desde que inició en el mundo de la fama.

"Fijate que tengo muy buena genética porque me gusta comer adoro la comida, pero trato de ser sana, por ejemplo si me como un salmón, una ensalada, luego me como un chocolate, pero no como tortillas ni pan ni arroz...", dijo Maribel en el programa de Montse &Joe hace unas semanas.

Cabe mencionar que Maribel es una mujer alejada de los escándalos, pues nunca se ha escuchado algo fuerte sobre su vida personal pues la mujer solo trata de centrarse en su trabajo y disfrutar de su familia a quien adora muchísimo.

Actualmente participa en la obra de teatro 'Las Arpías' , donde comparte créditos con un elenco de primera.