Maribel Guardia en vestido con mangas abullonadas dicen que es la reina de los outftis

Maribel Guardia de 62 años se ha convertido en una experta a la hora de vestir, ya que la hemos visto con varios looks de impacto total, pero hay uno que sin duda alguna llamó la atención de todos, se trata de un vestido con mangas abullonadas el cual se le miraba divino en su cuerpo de diosa.

Dicho vestido de Maribel Guardia era tipo recto con muchas flores las cuales hicieron sobresalir su color, pero las mangas abullonadas le dieron ese toque romántico al diseño, pues la hace ver muy tierna, además hizo una buena combinación al elegir un peinado alto y recogido para verse como una verdadera diva, algo que siempre ha demostrado.

"Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en si mismo PABLO NERUDA", escribe en su foto Maribel Guardia quien alcanzó miles de likes y varios comentarios de todo tipo.

En cuanto a los accesorios solo eligió unos aretes largos, mientras que de calzado eligió unas zapatillas en color rosa muy bajo, los cuales hicieron del outfit algo extraordinario, pues no hay pieza que no se le vea increíble a la actriz originaria de Costa Rica.

"Las medias se hicieron para embellecer las piernas de las mujeres", "Bella y ese vestido te hace resaltar más tus curvas", "Eres la mujer más hermosa luces bellísima", "A pesar de los años que tiene me gusta como actúa", "Waaauuu... estás guapísima, sexy y muy hermosa!!! Te amo: Mari", le escriben a la artista por su foto.

A pesar de que la famosa se encuentra en aislada en casa por haberse contagiado de Covid-19, esto no le ha impedido subir fotos coquetas en sus redes sociales, ya que tiene una artillera de fotos muy placenteras para sus seguidores.

Cabe mencionar que Maribel Guardia arrancó con grandes proyectos este 2022, uno de ellos fue la continuación de la telenovela Corona de Lágrimas, donde ella participó hace varios años, es por eso que regresa con su personaje de Julieta Vásquez, además el público ama ver la buena amistad que tiene con la protagonista Victoria Ruffo.

