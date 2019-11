Maribel Guardia enseña el colágeno natural que usa para su rostro

Maribel Guardia causó emoción en redes sociales al presumir el procedimiento natural que utiliza para mantener una piel perfecta y con mucho colágeno, sin la necesidad de una intervención quirúrgica, pues a la mujer le encantan los remedios naturales.

"@dockrasovsky #sculptra jugó de frutas para la cara, hace que produzcas de manera natural colageno. Deja la piel muy linda", escribió la actriz en un video donde se le ve recostada y siendo atendida por un profesional, quien le explica en que consiste el tratamiento para verse radiante ante las cámaras.

Mientras tanto usuarios comentaron la publicación de la también cantante y le hicieron saber que es una mujer muy bella a sus 60 años pues no es un secreto que se mantiene como una veinteañera la abuela más sexy de Instagram.

"Maribel tan Bella como siempre con o sin maquillaje siempre estas Bella saludos desde San Antonio Texas", "@maribelguardia si sabe me encanta como ella luce siempre joven guapa única yo admiro a esta mujer", "Yo quiero y necesito eso, dónde está ese doctor", le escribieron a Maribel.

Recordemos que Ninel Conde su colega fue atacada en redes sociales hace un par de semanas y es que salió a la luz un video donde se aparece realizándose algunos retoques en el rostro para verse radiante, pero una foto demostró que no se miraba para nada bien, aunque ella lo negó.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde en una entrevista.