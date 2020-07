Maribel Guardia impacta a sus seguidores con su marcado abdomen

México. Maribel Guardia, actriz, cantante y conductora de televisión originaria de Costa Rica y quien ha hecho su carrera artística en México, impacta en Instagram con una imagen suya en la que muestra su abdomen. ¡Sus fans quedan impactados!.

Maribel Guardia hace mucho ejercicio y lleva una vida saludable desde hace muchos años, y eso se ve reflejado en su cuerpo, el cual es verdaderamente espectacular. Siempre comparte en Instagram imágenes suyas y con ellas impacta, como ahora.

Maribel tiene 61 años de edad y no lo parece. Ella es de las artistas que no tienen problema al revelar los años que tienen y sus redes sociales siempre se llenan de halagos y buenos comentarios a su persona.

A Maribel muchas personas, hombres y mujeres, la toman como un ejemplo de disciplina y constancia, ya que tiene un cuerpo excepcional y su salud es muy buena.

En la imagen que presenta ahora luce en ropa deportiva y su marcadísimo abdomen "roba cámara". Ya supera los 109 mil "Me Gusta" .

Y a través de videos que coloca en Instagram y YouTube, Maribel siempre cuenta lo que come para verse y sentirse bien, cosa que le agradecen también sus millones de seguidores.

Maribel, quien fue pareja sentimental del fallecido Joan Sebastian, siempre lo está recordando y en entrevista con "El minuto que cambió mi destino", programa de Gustavo Adolfo Infante, confesó que le hizo una promesa en su lecho de muerte.

En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá (Érika) no querría, porque sentía que no le caía bien a ella."

Cuando me lo pidió que fuera su madrina nos abrazamos, a los días de que Joan muere, me llama Érika y me dijo de la promesa que le hice a Joan. Viajé a Estados Unidos y me hice madrina de Julianita."