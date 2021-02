Maribel Guardia impacta con su rostro y explica por qué las cirugías plásticas suben el autoestima

México. La actriz, cantante y conductora de televisión Maribel Guardia impacta nuevamente en Instagram ahora al publicar una fotografía en la que luce su rostro diferente, además estrenó en su canal oficial de Facebook un programa en el que hablará de distintos temas enfocados a las mujeres principalmente.

Maribel Guardia, de 61 años de edad, es de las artistas más bellas en el espectáculo mexicano y siempre llama la atención con sus publicaciones en las que llama la atención con su cuerpo, pero en esta ocasión lo hace específicamente con una en la que deja ver que su cara luce algo distinta.

Varios fans la cuestionan si no le duele por ser tan bonita, otros no dejan de llamarla hermosa y hay hasta quienes se preguntan si se habría hecho algún "arreglito". Sobre esto último la guapa Maribel Guardia no contesta nada, y eso sí, indudablemente luce impactante en la toma que cuelga en Instagram, hasta le hacen ver que sus pies son hermosos.

Y en su primer programa de Faceook donde habla de belleza y cuestiones de salud específicamente, tuvo como invitado al Dr. Hernando Olier, quien es cirujano plástico y tocaron el tema de las cirugías plásticas. Ella lo cuestionó acerca del estado de ánimo que pueden generar, especialmente a las mujeres.

Sube la autoestima. La cual se baja por aquella cosa que se ha perdido con el paso de los años, la mala alimentación y poco ejercicio. Cuando se hace una cirugía se ve en el espejo y se ve más bonita, se siente mejor con los 'arreglitos'”, dijo a Maribel el Dr. Olier a Maribel.

Maribel siempre ha impactado a todo el mundo con el cuerpo que tiene, el cual es parte de su genética, lo ha comentado en varias entrevistas, y a eso le agrega que le encanta hacer ejercicio y comer bien para que se vea reflejado físicamente, sin embargo, hay quiénes se han preguntado si se habría realizado alguna cirugía para perfeccionarlo.

Aunque Maribel no ha hablado abiertamente sobre ello hasta ahora, en el perfil en Instagram “Belleza creada” que se dedica a revelar cuáles son las cirugías estéticas que se han realizado las famosas, publicó un comparativo del antes y el después de la bella mamá del también cantante Julián Figueroa, hijo que tuvo con el fallecido cantautor Joan Sebastian.

De acuerdo con el perfil citado, Maribel, quien recientemente publicó en Instagram una imagen suya en la que se ve cómo era cuando tenía 19 años de edad, y lucía impactante en traje de baño, ha recurrido al cirujano plástico para realizarse un aumento y levantamiento de senos, rinoplastia, se ha eliminado las arrugas a través de la ritidoplastia, también se ha hecho la liposucción y finalmente recurre al botox.

Maribel es originaria de San José, Costa Rica, y lleva más de cuatro décadas viviendo en México, país que la adoptó como mexicana y donde ha hecho su carrera artística y en YouTube circula la película Como México no hay dos, donde ella recibió su primera oportunidad para actuar cuando tenía 22 años de edad, al lado de Vicente Fernández y otros actores como Humberto Elizondo y el fallecido Héctor Suárez.

La costarricense tenía 19 años de edad cuando se dio a conocer como modelo en su tierra natal, luego participó en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978, donde obtuvo el título y llegó a México para representar a su país en Acapulco en Miss Universo, donde ganó el título de Miss fotogénica, y fue premiada con una beca en para estudiar actuación en Televisa.

Al concluir sus estudios empiezan las oportunidades para que Maribel figure en el mundo del espectáculo nacional y entre las primeras películas en que intervino como actriz se pueden mencionar Un hombre violento, La alacrana, El gato negro, Rey de los taxistas y Mujer de cabaret.

Y también Maribel ha participado en telenovelas de Televisa como Sedución, Serafín, Prisionera de amor, Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse y actualmente es una de las actrices más seguidas en las redes sociales, donde no deja de compartir videos e imágenes suyas en las que impacta con la gran figura que tiene.

Pero en su "corazoncito" también han pasado cosas y se ha enamorado. Según contó el actor mexicano Manuel "Flaco" Ibáñez a la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube "En casa de Mara", Maribel estuvo enamorada del actor Rafael Inclán en los años ochenta; ambos trabajaron en varias películas, y también tuvo tuvo romance con el comediante Alfonso Zayas.

En los años noventa se relacionó sentimentalmente con el fallecido Joan Sebastian, incluso protagonizaron juntos la telenovela de Televisa Tú y yo, del productor Emilio Larrosa, y procrearon un hijo juntos, Julián Figueroa, quien también es cantante. Ahora está felizmente casada dede hace varios años con Marco Chacón, quien es empresario y la ayuda a llevar su carrera artística.