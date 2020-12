Maribel Guardia imponente con su traje sastre en color negro

Maribel Guardia de 61 años de edad, sigue dando cátedra de moda en redes sociales y es que las tiendas de ropa la siguen buscando para que modele sus outfits de ensueño, por lo que esta vez lo hizo con un traje sastre en color negro, con el cual podría recibir la Navidad, pues sus fans le hicieron saber que se le miraba de maravilla a la artista quien es originaria de Costa Rica.

Fueron más 40 mil likes los que recibió Maribel Guardia en la foto donde se le ve con un pantalón de vestir en color negro, además de un blazer con hombreras en color rojo, pues una linea roja, combinó con los dos tonos los cuales se le miraban espectaculares a la también actriz de telenovela.

"En caso de que nadie te lo haya dicho hoy: Eres genial, increíble, inigualable, y vales mucho más de lo que crees, escribió Maribel Guardia en la foto donde un peinado digno de una reina y un juego de aretes, hizo que la famosa se luciera como nunca en la foto, donde se le ve recostada en un piano de color blanco.

Para quienes no lo saben, Maribel Guardia es buscada por distintas compañías de belleza, para lucir sus productos de belleza, pues la actriz de Corona de Lágrimas se gana a cualquiera no solo por su talento, sino por el cuerpazo de veinteañera que tiene, pues se ve espectacular con cualquier prenda que se ponga, además su cutis también es elogiado, ya que no posee ninguna arruga.

"Hermosa mi Mary, eres un sol que ilumina, bonito lunes bendiciones", "Wow, Demasiado hermosa!! Siempre tiene las palabras exactas para levantar el ánimo", "Excelente solo cambiaría los zapatos!! Más elegantes", "Wow. Que elegante! Felicidades mi Reyna Preciosa", le escriben a Maribel Guardia al verla tan guapa en la foto con su traje en color negro.

Como se dijo anteriormente, los fans de Maribel Guardia le han preguntado infinidad de veces, como le hace para mantener un abdomen tan plano, pues no cualquier mujer de 61 años se ve como ella, es por eso que la también cantante, dijo que todas las mañanas toma jugo de limón con bicarbonato, algo que no muchos se esperaban.

Maribel Guardia con un traje negro desató la locura/Instagram

Me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato con eso empiezo el día es muy bueno porque dicen que es anticancerigeno, es bueno para el estomago la gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no, yo tengo divertículo, tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho, me cae muy bien, dijo Maribel Guardia en la entrevista.

Pero eso no es todo pues todos los días Maribel Guardia le da duro al gimnasio que tiene en su casa, pues le gusta hacer pesas, además de un poco de cardio, algo que siempre presume en sus redes sociales es que le pega al costal de box, una de sus actividades favoritas desde hace tiempo.

Maribel Guardia también es considerada una buena amiga y una mujer muy profesional en su trabajo, puesto a que no hay famosa del medio del espectáculo que se exprese mal de ella y si es así Maribel Guardia lejos de hacer un escándalo, se queda callada, ya que no le gusta hacer escándalo para llamar la atención de los medios.

Recordemos que Maribel Guardia ha estado muy activa en los programas de farándula en los últimos meses, algunos de ellos han sido Suelta la Sopa y Programa Hoy, donde ha estado de invitada especial.