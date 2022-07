Maribel Guardia le demuestra a Ninel Conde que ella a su edad no ha necesitado operarse la cara

Maribel Guardia de 63 años de edad, opacó a su amiga Ninel Conde de una manera muy polémica y es que le demostró que ella a pesar de ser mayor, nunca ha necesitado de hacerse retoques estéticos en la cara a comparación de ella, con los cuales ha sido muy criticada.

Y es que desde hace un tiempo los fans y algunos programas de espectáculo, han notado que en efecto el rostro de Ninel Conde se ve muy diferente al de hace cinco años, pues en un principio se había comentado que sus labios habían tenido un aumento considerable, algo que es muy popular entre las mujeres del medio.

Aunque Ninel Conde se ha reservado sus comentarios de lo que sí y no se ha hecho en la cara, Maribel Guardia le ha dado cátedra de tener un rostro de diez en todos los aspectos, pues lejos de ser criticada al contrario, la también abuela más sexy de México es elogiada por verse como una mujer de cuarenta bien conservada, algo que pocas famosas han logrado en la industria del entretenimiento.

"Maribel supera por mucho a Ninel Conde", "Si se nota la diferencia, Maribel natural", "Maribel Guardia tiene un cuerpazo, Ninel tiene también se ve bien, pero para la edad de Maribel se súper bien", "No no no la Maribel es una belleza!!!!!!, Me dijeron que al tener mi primer hijo agarraría cuerpo de señora yo esperaba que fuera el de la señora Maribel Guardia y agarré el de paquita", escriben las redes.

Otra de las cosas que han llamado la atención entre estas dos mujeres que han trabajado en más de una ocasión juntas, es que Maribel Guardia siempre ha tratado de cuidarse de los escándalos, mientras que Ninel Conde ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones por lo que las cosas se han salido de control en su carrera.

Cabe mencionar que Maribel Guardia cada que aparece en bikini desata la locura total, mientras que Ninel Conde causa lo mismo y más cuando se trata algo de su cuenta de Only Fans, donde se deja ver un poco más destapada.