Maribel Guardia llega a Televisa con ajustado vestido y causa fantasías

Maribel Guardia de 61 años de edad, puso a temblar a todo Televisa el día de ayer, al llegar al foro del programa Hoy con un vestido en color negro de impacto con el cual se le miraba un cuerpazo a la artista, quien siempre se ha visto muy juvenil en todos los aspectos, desde su manera de vestir, hasta el físico que ya hemos venido mencionando.

El vestido de Maribel Guardia era algo descubierto en la parte de arriba, mientras que la forma acentuaba muy bien su figura, por si fuera poco la también cantante originaria de Costa Rica, combinó el outfit con unas zapatillas en color rojo la cuales resaltaban todo el atuendo.

La foto de Maribel Guardia alcanzó más de 51 mil likes, además de varios comentarios donde le hacen saber que es una verdadera diva a la hora cambiarse, ya que se ve como toda una reina, por si fuera poco, cada que posa en las fotos lo hace de una manera muy coqueta, algo que les encanta ver a sus seguidores.

Para quienes no lo saben Maribel Guardia está tratando de dar tips de belleza en Instagram, pues muchas de sus seguidoras le han dicho como le hace para tener ese cuerpo de diosa y aunque se ve facil, ella asegura que todo se trata de disciplina, pues es así como ella ha realizado una cadena para llevar una vida saludable la cual se refleja en su cuerpo.

Maribel Guardia no solamente se ve tan bien por su genética, también lo ha logrado por que entrena mucho y es que en su cada tiene su propio gimnasio, además, siempre se toma su jugo de limón con bicarbonato para eliminar toxinas, dicho procedimiento lo realiza todos los días.

Aunque Maribel Guardia ya ha dado tips de como cuidar la alimentación y como cuidar la piel del cuello, ahora le piden a gritos como le hace para no tener ninguna arruga a sus 61 años, pues parece que el tiempo no pasa sobre ella, además cuando la vemos en las entrevistas es muy evidente la piel de porcelana que tiene la actriz.

Otra de las cosas que nos fascinan de Maribel Guardia, además de su cuerpazo es que siempre que está en el ojo del huracán ella sale a defenderse, pues no le gustan los problemas, por lo que trata de remediarlo todo hablando fuerte y claro, ya que Maribel quiere ser reconocida por su talento y no por los chismes los cuales son muy normales en el mundo de la farándula.

Recordemos la vez que José Manuel Figueroa opinó sobre los inicios de Maribel Guardia en el cine de ficheras, por lo que muchos internautas lo interpretaron como despectivo, por lo que Maribel Guardia de inmediato respondió a las declaraciones del hijo de su ex Joan Sebastián, quien después le pidió perdón.

No necesita hacerlo, no es importante para mi, yo no he hablado con él, pero es que yo siempre he estado en paz yo nunca he hablado nada, jamás he dicho nada, dijo Maribel a la prensa cuando supo que José Manuel Figueroa se disculpó por lo que dijo de Maribel Guardia.