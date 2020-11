Maribel Guardia llega devastada al funeral de su amiga Magda Rodríguez

Maribel Guardia de 61 años de edad fue de las primeras actrices al pronunciarse sobre la muerte de Magda Rodríguez, pues como algunos sabrán ambas mujeres tenían una gran amistad desde hace años, pero cuando la fallecida productora se convirtió en la encargada de dirigir el programa Hoy, la relación entre ambas creció aún más.

En redes sociales Maribel Guardia originaria de Costa Rica no se quedó callada y dijo lo que sentía de su entrañable amiga a quien consideró una mujer fuerte, bondadosa con un gran sentido del humor, pero al llegar a la funeraria donde eran velados los restos de Magda Rodríguez la actriz se miraba visiblemente devastada por la perdida de su amiga, aunque trató de mostrarse firme.

Pero eso no fue todo lo que expresó Maribel Guardia de la fallecida Magda Rodríguez, ya que le dedicó un video y unas hermosas palabras con las que deja en claro que jamás la va olvidar, ya que son pocas las mujeres que la actriz considera amiga, y Magda Rodríguez era una de ellas.

Mi adorada @magdaproducer no puedo creer que ya no estés aquí con tu sonrisa, alegría positivismo. Mi corazón se volvió a partir en dos. Solo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo y cariño que me diste. Desde el día que te conocí me abriste tu corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos. Te voy a extrañar amiga; buen viaje, ya nos veremos, fueron algunas de las palabras de parte de Maribel Guardia.