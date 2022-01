Maribel Guardia luce marcado abdomen al usar elegante set rojo; recibe elogios de Lorena Herrena

Prenda que la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia se pone, prenda que le queda a la perfección, tal y como lo demostró en uno de sus recientes post en su cuenta de Instagram, al modelar un elegante set rojo que consiste en un pantalón, un chaleco y un top, todo este conjunto con un llamativo estampado. Con este outfit dejó al descubierto su abdomen de acero.

Al derrochar tanta belleza y sensualidad, Maribel Guardia recibió elogios de otras famosas como Lorena Herrera: "hermosura", expresó en los comentarios de su post. Asimismo, la conductora de televisión cubana Raquel Bigorra, puso varios emojis de corazón; por su parte la actriz África Zavala también cayó rendida ante su encanto.

El atuendo que en esta ocasión modeló la esposa del abogado costarricense Marco Chacón, es de la marca Black Secret y de acuerdo con su página web, tiene un precio de mil 800 pesos.

"Solamente con la fe en Dios los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen", manifestó en su publicación Maribel Guardia de 62 años de edad, quien además de las celebridades antes mencionadas, también recibió halagos de parte de sus fieles seguidores:

"Que cuerpazo señora con todo respecto", "se ve hermosa usted y sus ojitos, son como diamantes y sus labios son pétalos de rosas", "hermosa dama, mi lady ❤️", "eres una de las mujeres más guapas", "divina como siempre, demasiado hermosa no pasan los años en ti", "wow, te ves absolutamente impresionante y fabulosa", "de la tercera edad, pero muy elegante" y muchos más.

Maribel Guardia tiene 7.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por mucho, Maribel Guardia es una de las mujeres más hermosas y sexis del ambiente artístico en México. Además de ser madre del cantante Julián Figueroa, fruto de su relación amorosa con el cantautor Joan Sebastian, es abuela de un pequeño llamado José Julián.

Aunque suele recibir muchos elogios de parte de sus seguidores, también ciertas personas le escriben mensajes donde se refieren a ella como "vieja".

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, externó no darle importancia a esos comentarios y que no era monedita de oro para caerles bien a todos. "Que digan lo que les dé la gana, viejos los cerros y reverdecen, como me ves, te verás... si te va bien".