Maribel Guardia luce radiante en una banquita y muestra sus bellas piernas

México. Maribel Guardia, quien fue pareja sentimental del cantautor fallecido Joan Sebastian, ambos padres de Julián Figueroa, luce radiante en una banquita y muestra sus bellas piernas, al grado de emocionar a uno de sus fans, quien le pide que sea su novia.

Maribel Guardia no deja de emocionar a sus millones de seguidores a través de sus publicaciones en Instagram y ahora lo vuelve a hacer al posar con un vestido cortito que le permite dejar al descubierto su silueta y bellas piernas también.

Maribel, quien debutó en el cine en 1981 en la película Como México no hay dos, al lado de Vicente Fernández, comparte también con frecuencia en sus post mensajes y frases motivacionales para alentar a sus fans a seguir trabajando, amando la vida, siendo felices y amar a sus semejantes.

No se trata de vivir , sino de sentirse vivo !!! #quedateencasa y que Dios nos proteja. #look @loveboutique.oficial ", escribe por ejemplo en un textom y en otro añade: "celebra tu existencia y convierte tu historia en una fiesta, en un homenaje a la vida y sobre todo a Dios."

Siempre bella", "muy preciosa", "hermosa", "bellaaaaa", son algunos de los comentarios que a Maribel le escriben sus seguidores de todas partes en Instagram, luego de verla posar con un vestido negro que le permite mostrar en otra toma las lindas piernas que tiene.

Y es que la guapa protagonista de telenovelas como Serafín y Prisionera de amor tiene un cuerpo impactante y cada vez que publica imágenes suyas en sus redes, hace que sus seguidores la llenen de halagos, sobre todo le dicen que es una dama que sabe vestir con clase y distinción.

Maribel es originaria de San José, Costa Rica, pero que lleva más de cuatro décadas viviendo en México, donde ha hecho su carrera como actriz y cantante; tiene 61 años de edad y siempre es objeto de envidia "de la buena" por parte de muchas mujeres, quienes le expresan siempre su admiración y la felicitan porque no aparenta los años que tiene.

Maribel, quien también es conductora y participa constantemente en el programa Hoy al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, siempre ha tenido una vida saludable en la que ha hecho ejercicio, come bien, no se desvela, no toma alcohol y eso ha hecho que se vea reflejado en su cuerpo.

La guapa costarricensel goza del cariño y admiración del público porque es muy sencilla en su forma de ser y con su trabajo ha sabido llegar al corazón de todos. Según información en su biografía, tenía 19 años de edad cuando en 1978 obtuvo el título Miss Costa Rica y por eso pudo representar a su país natal ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México, donde ganó el título de Miss fotogénica.

Por esa época recibe una beca para estudiar actuación en Televisa y acepta. Así empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Y en el cine ha hecho una larga carrera, ya que ha trabajado en decenas de películas, entre ellas Pedro Navaja, Terror y encajes negros, El cuatrero y Perseguida.

La señora Guardia tiene una carrera artística de exitosa, tal y como la soñó, además en los mensajes que coloca en Instagram también le pide a sus fans que nunca dejen de luchar por sus sueños y a ella más que a nadie le consta que si se trabaja duro, pueden hacerse realidad.