Maribel Guardia mastica chicle para no perder colágeno en su cuello

Maribel Guardia de 61 años de edad, cada vez más sigue compartiendo sus secretos de belleza, pues la guapa mujer reveló unos tips de belleza con los cuales deja en claro como mantiene la piel de su cuello libre de flacidez y su respuesta nos sorprendió a todos por lo sencilla que es, se trata de masticar chicle.

En un video lanzado por Instagram, Maribel Guardia confesó que con el tiempo lo primero que se pone flácido en una mujer es el cuello y el pecho, es por eso que dio un tip de belleza con el cual asegura es muy efectivo, pues basta con ver el cuerpazo de la actriz que siempre se está cuidando para verse radiante ante las cámaras.

Masticar chicle con frecuencia número tres, esto va haciendo que el cuello mantenga un lugar, si lo haces con frecuencia, bueno puedes comer chicle, nada más que el chicle luego también afecta el estomago, porque tira los jugos gástricos, pero bueno si no pueden comer chicle háganlo una vez al día dijo Maribel Guardia en sus tips de belleza.

Tras las declaraciones de Maribel Guardia más de uno de sus fans le dio las gracias, pues desde hace años le habían preguntado a la artista que usaba para verse tan radiante desde la piel de su cara, hasta el firme cuerpazo que tiene, por lo que muchos se emocionaron y quieren saber más de sus secretos, los cuales podría revelar más adelante.

"Me encantas mi bella amiga Maribel. Eternamente bella. Es que siempre eres tan tu y natural al expresarte", "Que guapa es usted mis respetos señora Maribel Guardia", "Aparte de los buenos consejos, que simpática su manera de explicarlos, me encantó, saludos desde California", "Siempre tan hermosa lo que la hace más hermosa es su enorme corazón salúdeme porfis", le escriben a Maribel Guardia en Instagram.

Maribel Guardia no solo nos sorprende con los tips de belleza, sino también por las ganas que tiene de hacer ejercicio, ya que casi siempre vemos sus fotos en el gimnasio donde lo da todo, además hipnotiza a más de uno de sus seguidores al aparecer con sus ajustados leggins los cuales se han convertido en su prenda deportiva favorita.

Pero Maribel Guardia no solo hace ejercicio para mantener ese cuerpazo, pues todos los días se toma un jugo de limón con bicarbonato, pues para ella es una bebida la cual te ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, por lo que invita a sus fans a que tomen dicha bebida, la cual es mágica para ella.

Me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato con eso empiezo el día es muy bueno porque dicen que es anticancerigeno, es bueno para el estomago la gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no, yo tengo divertículo, tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho, me cae muy bien, dijo Maribel Guardia en la entrevista.