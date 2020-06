Maribel Guardia muestra rutina de ejercicios en sus apretados leggins

Maribel Guardia volvió a causar todo tipo de reacciones en redes sociales pues se puso hacer ejercicio desde la comodidad de su casa, pero lejos de que sus fans le preguntaran por las rutinas de ejercicio que hace, elogiaron los ajustados leggins con los cuales entrena.

La foto de Maribel Guardia alcanzó más de 77 mil likes y los comentarios le siguen lloviendo pues su perfecto abdomen también dio mucho de que hablar, ya que son pocas las mujeres del espectáculo que tengan un vientre de acero como el de la actriz de 61 años de edad.

"Ay pero que chulada, que perfección la suya he es una hermosura", "Qué guapa princesita cada día estás más linda. Dios te cuide y te llene de bendiciones. Te abrazo en la distancia", le escriben a la mujer originaria de Costa Rica.

Por si fuera poco muchos fans e incluso colegas del espectáculo le han dicho a Maribel Guardia que es lo que hace para mantenerse como una veinteañera, tal es el caso de su amiga la exreina de belleza, Alicia Machado quien está maravillada con la figura de la actriz, quien también es la abuelita más guapa de México.

"Maribel reina! ¿Siempre he querido preguntarte algo ! Lo haré por acá y si quieres me respondes por privado? ¿Yo quiero saber qué comes? Cómo es tu dieta o alimentación? Es la clave pero es lo que me falla. Gracias reina sabes que te admiro y quiero mucho!", escribió la misma Alicia Machado, quien fue Miss Universo en 1996.

Aunque no sabemos si Maribel Guardia se puso en contacto con su amiga, ella ha dicho que evita comer ciertas cosas para mantener esa figura de impacto.

"Tomó linaza porque ya vez que las mujeres siempre padecemos mucho de estreñimiento entonces un vaso de agua con linaza me la tomó ya luego hago mi desayuno tomó mi desayuno, siempre me como una rebanada de pan en el desayuno integral, pero si le pongo mermelada y mantequila y ese es mi carbohidratro del día", dijo la famosa en una entrevista.

