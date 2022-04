Maribel Guardia no le avergüenza hacer el ridículo en Tik Tok bailando pues la hace feliz

Maribel Guardia de 62 años de edad, compartió un Tik Tok en redes sociales y dejó en claro que no le importa hacer el ridículo, pues mientras ella se divierta a nadie le tiene que importar si se ve mal o no, pues algunos haters la han criticado por sus escandalosos bailes.

Como muchos ya lo saben, Victoria Ruffo es quien se ha encargado de hacerse viral en Tik Tok donde alcanzó el éxito total, por lo que varias famosas han colaborado con ella en los videos, entre ellas se encuentra su gran amiga Maribel Guardia quien forma parte de la telenovela Corona de Lágrimas junto a la primera, por lo que se han divertido demasiado juntas como haciendo videos.

"Aquí haciendo el ridículo un rato, pero felices @victoriaruffo @afri_zavala @coronadelagrimas2tv", escribe Maribel Guardia en el video, donde también aparece su colega África Zavala con quien se lleva muy bien, pues ya trabajó con ella en el pasado.

Por su parte, sus fieles fans la apoyaron, pues ellos están seguros de que la actriz nacida en Costa Rica no hace el ridículo, pues se ve de maravilla, además para la edad que se carga se mira espectacular y es algo que siempre le han dicho en todo momento a esta artista.

"Se divierten y eso es lo importante, me encanta que ahora no tratan de coordinar, cada quien a su estilo saludos, hermosas", "No, no, no, sacando la niña que llevan dentro, bellas hermosas esa es la actitud, para nada ridículo, es la actitud", "Hermosas y nos entretienen Bendiciones desde Puerto Rico", "La de los zapatos cafés, ya que se los cambié en todos sus videos sale con los mismos", escriben las redes.

Otra de las cosas que llama la atención de esta actriz es que a pesar de estar muy activa en redes sociales, siempre está de buenas, pues cuando hay una entrevista o algo por el estilo la vemos de lo más feliz y esa es otra de las cosas que adora el público de ella, que siempre se le ve radiante con una sonrisa única que pocas famosas tienen.

