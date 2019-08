Maribel Guardia no quiere el perdón de José Manuel Figueroa

Maribel Guadia fue entrevistada por el programa Ventaneando y le preguntaron que era lo que pensaba de las declaraciones hechas por José Manuel Figueroa, quien supuestamente desprestigio a quien fue mujer de su padre en vida.

Y es que le dijeron a la guapa mujer si estaría dispuesta a recibir las disculpas del medio hermano de su hijo, por lo que muy tajante esto fue lo que respondió:

No necesita hacerlo, no es importante para mi, yo no he hablado con él, pero es que yo siempre e estado en paz yo nunca e hablado nada, jamás he dicho nada, dijo Maribel a la prensa.

Por si fuera poco la costarricense está centrada en sus propios proyectos como las obras de teatro donde ha tenido gran éxito como "Cleopatra metió la pata y Las arpías, además de algunas presentaciones en palenques.

Recordemos que hace unas semanas José Manuel Figueroa dijo en para un programa de espectáculos que nunca había hecho declaraciones en contra de Maribel Guardia, pero después salió a relucir un video donde se mostró lo contrario por lo que usuarios se le fueron con todo al cantante.

"Yo no dije eso, ¿dónde lo dije? a no pues ya vez que luego sacan cosas que uno ni dice, pero no nada que ver yo nunca dije eso, que manejaba los medios jamás lo dije, ¿qué los manipulaba? ¿yo lo dije?, jamás salieron esas palabras de mi boca, yo no lo mencione en ningún lado, pero pues bueno ella se engancha...", dijo José.

Cabe mencionar que Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del espectáculo, y es que a sus 60 años la mujer sigue robando pasiones debido al cuerpazo que se carga, por lo que le han dado el titulo de la abuelita más sexy del espectáculo.

