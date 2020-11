Maribel Guardia no se deja intimidar por Amparo Grisales en traje de baño

Maribel Guardia de 61 años de edad no se deja que ninguna otra mujer la opaque con su belleza, menos si se trata de un traje de baño y es que la actriz originaria de Colombia, Amparo Grisales de 64 años de edad, le está haciendo la competencia a la famosa, pues ella a pesar de ser mayor la está retando a cada momento con los trajes de baño.

Es por eso que Maribel Guardia saca su mejor repertorio de trajes de baño y compite con Amparo Grisales, quien se ha convertido en la Maribel Guardia de Colombia desde hace tiempo, por lo que la guerra de los trajes de baño entre las dos mujeres se está dando con todo, incluso con el rostro que tienen tan perfecto libre de arrugas.

Como se dijo anteriormente, las dos mujeres son un icono en sus países no solo en su talento, sino por tener la pósima de la etener juventud, pues sus seguidores les dicen a cada momento como le hacen para tener ese cuerpazo de ensueño el cual está libre de cirugías estéticas, pues es bien sabido que ambas tienen una disciplina desde muy jóvenes.

Incluso Amparo Grisales hace unas semanas compartió un video donde aparece en la playa para una sesión de fotos y ver el cuerpo que se carga la actriz nos deja a más de uno con la boca abierta por la belleza que tiene dicha mujer, quien siempre ha considerado su cuerpo como un verdadero templo.

¡Hace dos semanas en las bellas playas de Sta. Marta...!!! Mi primer PHOTOSHOOTING...en Tiempos de Pandemia...!! ¡Sacando lo mejor de mi en la adversidad...!!! ¡Ejercitando poderosamente mi CUERPO mi MENTE Y mi ESPÍRITU...!!! Conectando el Corazón con el Cerebro y el Cerebro con el Corazón ....!!! Un viaje fantástico al interior de mi Ser!, escribió Amparo Grisales en su foto.

Ante las explosivas fotos de Amparo Grisales, Maribel Guardia no la pensó dos veces y sacó su mejor armamento, pues ella misma sabe que no solo su físico le puede hacer ganar una batalla con otra famosa, sino el buen gusto que tiene a la hora de vestir, pues no es sorpresa que Maribel Guardia se vista como una reina es por eso que compartió una foto con un vestido purpura donde se ve increíble la también cantante.

El vestido de Maribel Guardia, llegó a los 42 mil likes y recibió miles de comentarios por el vestido de lujo que se puso, ya que lo portó como toda una reina, opacando a la colombiana Amparo Grisales con su increíble diseño con el cual causó la sensación en Instagram, pues el outfit resaltó en todos los aspectos con la figura de Maribel Guardia.

Maribel Guardia en una batalla con Amparo Grisales/Instagram

Pero si nos vamos a publicaciones anteriores de Maribel Guardia podemos ver más fotos de Maribel Guardia donde aparece como una verdadera diosa con un abdomen de acero, además de esa cintura de avispa que tiene mucho mejor que varias veinterañeras, pues se lo hacen saber a cada momento sus fans quienes desean tener un cuerpo como el de ella.

Cabe mencionar que otra mujer con la que Maribel Guadia ha competido por su belleza es Lourdes Munguía, pues ambas mujeres a pesar de ser amigas siempre son comparadas y aunque muchos pensaría que entre ellas hay una especie de enemistad Lourdes Munguía demuestra todo lo contrario.