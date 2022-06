Maribel Guardia no se queda callada y tacha de vulgar la música de Bad Bunny

Maribel Guardia de 63 años de edad, causó revuelo total por decir que en efecto la música de Bad Bunny no le agrada y le parece vulgar por la manera en que habla de las mujeres con su música, aunque reconoció que es la estrella del momento no es de su total agrado.

Y es que Maribel Guardia es de las artistas que se suman a no ser un seguidor más de Bad Bunny, pues tachan su música de vulgar empezando por denigrar a la mujer, además dejó en claro que hay una manera mucho más elegante de hablar sobre el sexo y no como él lo hace, pues le parece demasiado explicito.

"Yo no conozco toda su música, pero si hay algunas que son muy burdas no sé que hablan utilizando siempre a la mujer de manera sexual, entonces no me gustan. Creo que hay tantas maneras de hablar del sexo de una manera elegante y bonita", dijo Maribel Guardia.

Aunque señaló que si ha escuchado algunas canciones dejó en claro que hay unas demasiado vulgares, pues para ella eso no tiene que ver nada con una canción como las que ella conoce, pues aunque puede que la ataquen, la artista le es fiel a la música con la que ella creció y sigue cantando en sus shows.

Me gusta, pero yo luego veo a niños de cinco años bailando una canción que dicen unas vulgaridades que, pues no me gusta la verdad, no me parece correcto, ni que lo tengan que estar oyen, ni que vean el sexo de una manera tan procaz y vulgar, dijo la guapa mujer.

Cabe mencionar que muchas personas se le han ido con todo a la música de Bad Bunny, pues han mostrado su rechazo ante su género musical que predomina las listas de música más importantes del mundo.

"Hace uno años me creía "superior" por odiar el reggaeton, a día de hoy veo que este comportamiento es estúpido y ridículo, objetivamente me sigue pareciendo mala como música", "Yo sé que la sociedad influye en lo que oímos, pero para eso existe la hermosa palabra: ELEGIR. Amo elegir no oír reggaetón, amo elegir ser autocrítica", escriben las redes.