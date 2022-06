Maribel Guardia ondea la bandera arcoíris y pronuncia un plausible mensaje para la comunidad LGBT+

Hoy, ustedes, están aquí, representando a todos los antepasados que no pudieron decir: '¡soy gay! ¡Estoy orgulloso de ser gay!'

La actriz de cine, teatro y televisión, contó que una de las personas que más ha amado en esta vida, fue un tío quien le regaló su primer vestido para un show , "yo no sabía que era gay, él se tuvo que ir de Costa Rica, justo porque era gay, en esa época, esas generaciones sufrieron mucho".

"Que los amen, que los respeten, porque son una comunidad que a mí me han dado tanto amor, han hecho mi carrera".

Este fin de semana se llevó a cabo el Guadalajara Pride 2022 , como parte del Mes del Orgullo LGBT+ . Cabe mencionar que durante los dos pasados años, no se realizó debido a la pandemia del Covid-19. En este espectacular y colorido evento, la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia , fue coronada como reina de la diversidad de los colectivos tapatíos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.