Maribel Guardia opacada por su amiga Olivia Collins en bikini

Maribel Guardia es considerada por muchos como una de las mujeres más sexys del espectáculo, pues a sus 60 años luce como toda una jovencita por su cuerpazo y bella cara convirtiéndose en toda una sensación.

Pero al parecer ya hay alguien que podría quitarle el puesto de la mujer madura más candente y se trata de su amiga la actriz Olivia Collins, quien es casi dos años mayor que la costarricense, dejando en claro que es una mujer espectacular.

Y es que la mujer también tiene tremendo cuerpazo y aunque lo luce pocas veces ha dejado a más de uno con la boca abierta cuando los usa, pues es otra de las actrices de la tercera edad que tiene cuerpo de jovencita.

Por si fuera poco la mujer sigue robando suspiros entre los hombres menores, pues como algunos saben Olivia sale con un hombre de 33 años por lo que la famosa no necesita de suertes para enganchar a alguien.

Recordemos que Olivia Collins regresó al mundo del espectáculo hace algunos meses, ya que decidió retirarse por un tiempo para dedicarse a otros proyectos.

"Un poco me he retirado por que yo lo que quería es ser madre entonces yo no tenía ni idea que iba a ser actriz, ni por aquí me pasaba yo soy diseñador grafico y bueno pues así fue, y de repente te plantea la vida te cambian las cosas y como yo quería ser mamá de tiempo completo yo me quería a dedicar a mis hijas entonces me fui a vivir a España con ellas...", dijo Olivia en el programa De Primera Mano.

Cabe mencionar que Maribel Guardia y Olivia Collins son grandes amigas pues se les ha visto en algunos eventos juntas donde se divierten demasiado, pues comparten fotos en Instagram causando emoción entre sus fans pues ambas son un icono.





