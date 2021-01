Maribel Guardia pone en su lugar a José Luis Reséndez por burlarse de su edad

Anteriormente el actor mexicano José Luis Reséndez se burló de la edad de la hermosa costarricense Maribel Guardia, al compartir en sus redes sociales un meme donde comparaba a la actriz y cantante con "Mumm-Ra, El Inmortal", personaje de la serie animada los "Thundercats". Asimismo tiempo atrás el actor originario de Monterrey, Nuevo León, se burló del rostro de la cantante Alejandra Guzmán.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la escultural esposa del abogado Marco Chacón, habló sobre las burlas de José Luis Reséndez con respecto a su edad; recordemos que en mayo pasado la actriz de cine y telenovelas celebró 61 años de vida. (Maribel Guardia revela que ella y su esposo tuvieron Covid-19; "él estuvo muy mal").

Uno de los periodistas de espectáculos le pidió a Maribel Guardia su opinión, sobre la manera como se expresó de ella el actor quien interpretó a "El Teca" en la telenovela de Telemundo "Señora Acero", diciendo entre varias cosas que la cantante era una mujer de mil años, palabras acompañadas por el meme antes mencionado. "¿Quién es José Luis Reséndez, no lo conozco, perdón pero no se quién es?", expresó entre risas.

Posteriormente la ex esposa de Joan Sebastian manifestó que independientemente de quien se tratara, se toma todo con sentido el humor. "Soy una mujer que tengo la edad que tengo, el Covid no me llevó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera, estoy muy contenta y agradecida con Dios de los años que tengo". De igual manera le mandó este claro mensaje al actor:

Como me vez te verás...si te va bien, porque los años no tratan a todo el mundo bien.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la artista (considerada una de las abuelas más sensuales del medio del espectáculo en México), recibió el año nuevo 2021 en el puerto de Acapulco, Guerrero. Al terminó de sus vacaciones publicó su feed de Instagram una fotografía luciendo el tremendo cuerpazo que tiene, usando un sexy traje de baño negro.

En su post mencionó que con esta foto se despedía de sus días en la playa y además, daba gracias a Dios de estar con vida, pues cuando le dijeron que tenía Covid-19 llegó a pensar lo peor, "y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida, cuídense mucho por favor, yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá y aunque ya estoy negativa , no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos, los quiero mucho".

Uno de los comentarios que sobresalieron en esta publicación de Maribel Guardia, fue el de la actriz mexicana Aracely Arámbula, deseándole infinita salud "Bellísima mi guacarandilla, eres un ser tan especial y de corazón más hermoso, que todo lo bellísima que eres por fuera. Maribarbara te debes de llamar, te quiero y me encanta saber que estás con toda la salud que es lo principal y tan bellísima como siempre, destinaba a la belleza de por vida y más".