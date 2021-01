Maribel Guardia posa en la playa con diminuto traje de baño y se ve fenomenal

México. Maribel Guardia, actriz originaria de Costa Rica y quien ha hecho su carrera como actriz en México desde hace más de cuatro décadas, posa en la playa con diminuto traje de baño y se ve única, además comparte que se irá unos días a disfrutar a su familia.

Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, el único hijo que tuvo junto al cantautor fallecido Joan Sebastian, compartió en días pasados que ella y su esposo tuvieron coronavirus, pero afortunadamente pudieron recuperarse.

Con esta (foto) me despido de la playa , y le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID pensè lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida."