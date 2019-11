Maribel Guardia posa junto a dos de sus sobrinas y las opaca

La aclamada actriz costaricense, Maribel Guardia, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía en donde posa junto a dos de sus sobrinas, Rosse Mary García y Maribel García, pero inesperadamente esta las opacó con su inigualable belleza.

La actriz quiso presumir a sus hermosas sobrinas con una fotografía publicada por medio de la red social sin esperarse que las opacaría con su belleza a su avanzada edad y usuarios de Internet rápidamente reaccionaron para halagar la belleza de las tres, destacando la de Maribel.

Aunque a Maribel García ya la había presentado, Maribel se había olvidado de presumir a Rosse Mary, quien se dedica a ser comunicadora profesional y luce una belleza muy parecida a la de su tía, destacando que su mirada es en lo que más se parecen.

Fanáticos de Maribel creían haberlo visto todo cuando esta presentó a Maribel García, quien además de heredar su nombre, heredó gran parte de su belleza y físico, pero la actriz demostró que aún hay gran parte de su familia a la que no conocemos y seguramente más sobrinas hermosas como estas dos.

Maribel por su lado continúa siendo una de las estrellas más queridas en redes sociales, en donde destaca por su gran belleza, su espectacular físico y gran carisma.

Cabe resaltar que a la actriz no le gustan los escándalos, ni las controversias, pues desde siempre se ha mantenido alejada de todos estos temas, la famosa busca mantener la imagen que hasta ahora a portado, siendo reconocida por su gran trayectoria y no por peleas como la que quiso desatarse con José Manuel Figueroa, hijo de su ex fallecido Joan Sebastian.

A la edad de 60 años, Maribel luce un cuerpo impresionante, el cual mantiene en excelente estado por el duro trabajo que hace para ejercitarse y las rigurosas dietas que sigue día tras día, además, su belleza es una de las más elogiadas por el medio artístico y su carisma su sello único.