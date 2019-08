Maribel Guardia presume cuerpazo con vestido transparente en concierto

Maribel Guardia traspasa fronteras y demuestra que se encuentra todavía en el gusto del público. Lo anterior lo demostró en una de sus tantas presentaciones que realiza en Estados Unidos, esta vez en Oklahoma, en donde brindó un concierto, en donde los asistentes estaban de lo más contentos al ver a su artista favorita, Maribel, quien no deja de lucir su tremendo cuerpo, pues esta vez se le pudo ver en un atuendo transparente, hincada y cantando con todo el sentimiento la canción de Volver, volver, mientras que los asistentes a la presentación coreaban dicho éxito que hiciera famoso a Vicente Fernández en sus inicios de su carrera.

Un#millonde#gracias#oklahoma,#usa son #inolvidables, publicó un mensaje acompañado del video que hasta el momento lleva más de 312 mil reproducciones.

Y los mensajes no pudieron faltar de sus fans, quienes la elogiaron y le recuerdan siempre lo bella que está, ya que pasan los años y parece ser que el tiempo no pasa por la también actriz, quien en la actualidad tiene 60 años y no aparenta su edad.

Para mantener su estilizado cuerpo, Maribel Guardia ha dicho en diversas ocasiones que su secreto de la juventud es sencilla, solamente se necesita una sana alimentación y ejercicio, aunque confiesa que corrió con suerte con su genética, no se confía y trata siempre de cuidarse.

En la actualidad es una de las abuelas más bellas del espectáculo y se dice gozar de su nieto, a quien presume cada que puede en sus redes y se le ve de lo más feliz a su lado.

Por otro lado en su vida personal goza de un matrimonio sólido a lado de su esposo, el abogado Marco Chacón de 48 años., con quien celebró 21 años a su lado el mes pasado y lo dio a conocer en sus redes.