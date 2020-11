Maribel Guardia presume su lujosa ropa de invierno en color negro

Maribel Guardia de 61 años presumió en redes sociales un outfit de ensueño con el cual está lista para el invierno, y es que es bien sabido que a la artista le encanta verse bien para sus fans, pues el cuerpazo que tiene la artista originaria de Costa Rica, hace que todo se le vea bien.

El diseño que presumió Maribel Guardia, se trató de una blusa de manga larga llena de brillos, además de una falda la cual hace juego con el outfit en color negro, por si fuera poco la ex pareja de Joan Sebastian se puso unas botas de cuero para darle más impacto al outfit de la actriz, quien ya es muy famosa entre las tiendas de ropa por darles publicidad.

Pero no solo la ropa de Maribel Guardia llama la atención, pues el peinado, además del maquillaje, también causó asombro entre los fans de la artista, ya que cada que la maquillan y la peina, queda como una verdadera reina de belleza, sin contar que en varias ocasiones le han dicho que parece una veinteañera, pues el tiempo no pasa sobre la artista.

"Traiga esa ropita bella aquí es la época de usar botas", "Muy guapa mi querida @maribelguardia besos y abrazos desde Venezuela", "Maribel Mi amor que tengas un maravilloso viernes y fin de semana, que todo vaya bien, mil besos", "Me gustaría saber cual es el secreto para mantenerse así, hermosa y radiante; la admiro muchísimo", le escriben a Maribel Guardia en Instagram.

Otra de las cosas por las que Maribel Guardia es querida es por que no se mete en problemas con nadie y siempre trata de dar las gracias por las cosas buenas y también las cosas malas, además ella es una mujer muy espiritual que siempre trata de ver las cosas de la mejor manera, pues los éxitos en la carrera de la artista han sido muy buenos.

Da #gracias a Dios por este nuevo día, es por su amor y misericordia que estamos aquí Dios los bendiga, escribe Maribel Guardia por cada día que despierta, además ella siempre busca los mejores proyectos para su carrera, aunque por el momento la hemos visto de invitada en algunos programas.

Una de las preguntas más comunes que le hacen a Maribel Guardia, es como le hace para mantener una piel sin nada de arrugas, pues nadie puede entender como la actriz sigue igual de bella, es por eso que la artista ha revelado que es lo que hace para mantenerse siempre tan jovial, por lo que recomienda comer bien, además de hacer ejercicio.

El tomarse un jugo de limón con bicarbonato todos los días, se ha convertido en el ritual diario de Maribel Guardia para tener un abdomen plano y libre de grasa, dejando a sus fans emocionados pues desde hace tiempo esperaban que la también cantante revelara dichos secretos de la eterna juventud que se carga.

Me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato con eso empiezo el día es muy bueno porque dicen que es anticancerigeno, es bueno para el estomago la gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no, yo tengo divertículo, tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho, me cae muy bien, dijo Maribel Guardia en la entrevista.

Cabe mencionar que Maribel Guardia también es distinguida por ser una mujer solidaria con otros famosos, pues en vez de hablar mal de ellos cuando están en problemas trata de ayudarlos.