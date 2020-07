Maribel Guardia presume su lujoso y elegante vestido de novia

Maribel Guardia causó tremenda emoción ante sus fans, esto después de compartir en sus redes sociales una foto de cómo fue su boda con su esposo Marco Chacón, con quién tiene uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo y es que después de varios años jamás han tenido un problema ante la prensa, pues se les ve muy de lo más amoroso en cada momento.

De acuerdo con la misma Maribel Guardia se encuentra festejando en estos momentos su aniversario de bodas número 22, por lo que decidió compartir esta foto del recuerdo, donde aparece con su majestuoso vestido de novia y con su esposo Marco Chacón en la iglesia, donde se juraron amor eterno, por lo que hoy en día siguen más enamorados que nunca, incluso le han dicho al también abogado que es un hombre muy afortunado al formar parte de la vida de la costarricense de 61 años.

"¡Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor Te adoro", escribió Maribel Guardia.

No cabe duda que cada foto de Maribel Guardia en redes sociales genera distintas sorpresas, ya sea por lucir su cuerpo de ensueño el cual conserva como el de una veinteañera o lo bien que luce su cutis a su edad, por lo que está vez le tocó presumir su espectacular vestido sacado de un cuento de hadas, pues no es sorpresa que a la guapa mujer le guste lo mejor y más cuando se trata de una de las etapas más importantes de su vida.

"Hermosa fotografía, es tan lindo el amor, todo es compresión y saberse entender, bendiciones", "Felicidades por estos 22 años de matrimonio y que vengan muchos más", le escribieron a Maribel Guardia.

Por si fuera poco Maribel Guardia presume que Marco Chacón es un hombre maravilloso desde su forma de comunicarse, hasta su manera de divertirse, ya que han estado juntos en algunas entrevistas donde comparten la química que tienen.

Recordemos que Maribel Guardia tiene desde hace tiempo compartiendo sus tips de belleza los cuales tenía bien guardados debido a lo vanidosa que era, pero ahora sus fans le han dicho hasta el cansancio que es lo que usa para mantenerse joven y radiante, por lo que en varias entrevistas ha revelado algunas cosas, como su manera de alimentarse o algunas rutinas de ejercicio, las cuales realiza en su gym privado el cual es una sensación en redes sociales por lo equipado que está.

