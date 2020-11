Maribel Guardia presume sus ajustados leggins color nude

No hay día que Maribel Guardia nos deje con la boca abierta, pues a sus 61 años, cualquier foto que suba a sus redes sociales nos deja con la boca abierta, en especial en la que aparece con ropa deportiva, pues se le ve un cuerpazo a la guapa actriz quien desde hace años ha cuidado su figura, pues es una persona público muy famosa en México.

Hace unos Maribel Guardia días decidió encender las redes con un conjunto deportivo color nude con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la famosa, se trató de unos leggins los cuales se miraban muy elegantes y una blusa del mismo color, además combinó su outfit con unos tenis de la marca Dolce & Gabbana, mientras que su cabellera negra la mantuvo suelta en todo momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No existe un día perfecto, pero basta un momento especial para hacerlo inolvidable. Feliz y bendecido #jueves #lookoftheday, escribió Maribel Guardia en la foto donde se le miraba tremenda figura la cual envidian millones de chicas, pues se lo han dicho a la mujer originaria de Costa Rica.

"Más bella cada día que pasa más buena más hermosa linda elegante todo bendiciones princesa", "Ya la había visto en Facebook, pero me encanta mandarte amor por aquí también", "Muy bonita niña mil bendiciones señora Maribel", "Mi amor platónico, mi fantasía ,desde siempre l love forever", "Mamasota hermosa , bella , espectacular , incomparable", le escribieron a Maribel Guardia.

Aunque muchos internautas aseguran que Maribel Guardia es una mujer operada, ella ha demostrado que su físico es a base de mucho ejercicio y una buena alimentación y aunque ella ha dicho que no se limita en los alimentos si tiene un limite, pues sabe que la miel de abeja o más de una tortilla no está permitido en su dieta.

Maribel Guardia muy bella con sus leggins color nude/Instagram

Maribel Guardia también nos sorprende por tener un cutis sin ningún rastro de arruga, ya que siempre trata de usar alguna crema con colágeno, pero para muchos de sus fans su genética tiene mucho que ver, pues ella siempre ha sido una mujer con una piel muy tersa, pero también ha revelado algunos secretos en redes sociales.

Resulta que Maribel Guardia reveló que mastica chicle para mantener la piel de su cuello firme, pues es lo primero que se nota en una mujer cuando está envejeciendo, por lo que ella decidió confesar que el chicle le ha dado cuidado a su cuello.

Masticar chicle con frecuencia número tres, esto va haciendo que el cuello mantenga un lugar, si lo haces con frecuencia, bueno puedes comer chicle, nada más que el chicle luego también afecta el estomago, porque tira los jugos gástricos, pero bueno si no pueden comer chicle háganlo una vez al día dijo Maribel Guardia en sus tips de belleza.

Por si fuera poco Maribel Guardia se ha encargado de seguir rutinas muy sencillas para el cuidado de su piel, una de ellas es comer mucho pescado y uno de sus favoritos es el salmón, dormir bien también es indispensable para la artista, por último tomar mucha agua es demasiado importante para ella, es por eso que su rostro se ve muy hidratado.

Cabe mencionar que Maribel Guardia también ha tratado de vestirse muy jovial para verse impresionante en la televisión, y aunque muchos no lo quieran creer la mujer se ve mucho mejor que varias chicas de veinte años, pues el tiempo no pasa sobre ella, incluso si vemos proyectos del pasado de Maribel Guardia podemos ver que la artista se ve igual, pues no ha cambiado en lo más mínimo, ya que su rostro sigue igual.