Maribel Guardia presume vestido de fiesta totalmente abierto con el que enseñó de más

A Maribel Guardia le encanta dar sorpresas cada que quiere, prueba de ello fue la foto que subió a muy temprana hora donde además de enseñar pierna y escote de lujo, dejó a sus fans sorprendidos con la belleza de su vestido pues se mira muy elegante de acuerdo con sus seguidores de Instagram.

Más de 19 mil likes obtuvo Maribel Guardia de 61 años de edad en la publicación, donde se le ve en pose mostrando cuerpazo y el corte del outfit de fiesta el cual era de color verde con manga larga y en su pierna izquierda era totalmente abierto, dándole ese toque sexy a Maribel Guardia.

Me puse este vestido porque no creo que este año vaya a una fiesta, y luego me puse a pensar que la vida hay que celebrarla diario, y que mejor que con ese traje que tenías guardado para una ocasión especial, hoy es ese día #lookoftheday, escribió la coqueta Maribel Guardia en Instagram.

"Muy bella como siempre. Ese vestido esta espectacular mi color favorito..", "Hermosísima, con una elegancia que no pasa desapercibida", "Maribel eres preciosa y atus sesenta (60) años eres capaz de hacer hablar a un nudo te amó", "Guapísima. Excelente decisión, me recordó la anécdota de alguien que guardaba su vestido para una ocasión especial y la enterraron con ese vestido. La ocasión especial es hoy", "Totalmente cierto ya me vi revisando mi closet mañana haber que me sigue aun quedando", le escribieron a Maribel Guardia.